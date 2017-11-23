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Türkiye'nin sicil istatistikleri

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 80 milyonluk Türkiye'de 6 milyon 900 bine yakın şüpheli olduğunu söyledi.

23.11.2017 - 14:39
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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, özel bir üniversitenin düzenlediği "Yargı Öncesi Alternatif Çözümler" sempozyumuna katıldı.

ŞÜPHELİ SAYISI 7 MİLYONA DAYANDI

Sempozyum öncesinde bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı Cirit, 2016 yılı istatistiklerine göre; 80 milyonluk Türkiye'de yaklaşık olarak 6 milyon 900 bin şüphelinin olduğunu söyledi.

2016 YILI İSTATİSTİKLERİ

"İş yükü sorunu hakim sayısı arttırılarak çözülecek bir mesele değildir." diye Cirit,  "2016 yılı adli sicil istatistiklerine göre 80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli vardır. Demek ki Türkiye'de nüfusa oranladığımız yüzde 8 civarında kişi şüphelidir, haklarında ilk derece soruşturma yürütülmektedir.

Türkiye'nin sicil istatistikleri

1 MİLYON KİŞİYE YAPTIRIM

Yine 2016 verileri itibariyle bunlarda 2 milyon 900 bini küsürü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Bunlardan 2,5 milyonu şüpheli hakkında ise kovuşturma kararı alınmış ve ilk derece mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. 800 bin kadarı ise yetkisizlik, görevsizlik ve değişik şekillerde haklarında işlem yapılmayanlardır. 2,5 milyon kişinin derin kovuşturması sonucunda, yaklaşık 1 milyonuna hapis, para cezası gibi cezai yaptırım uygulanmaktadır" diye konuştu.

Türkiye'nin sicil istatistikleri

İŞÇİ DAVALARINDA ARABULUCULUK

Yargıtay Başkanı Cirit, "12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Kanunu uyarınca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalarda, arabuluculuğa başvurulması dava şartı olarak kabul edilmiştir. Bu sayede iş davaları adına sorunun bir ölçüde halledileceği düşünmekteyim" diyerek konuşmasını bitirdi.

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