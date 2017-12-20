Türkiye'nin sondaj çalışmaları Yunan medyasında

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinde Vasilis Nedos'un imzasıyla çıkan yazıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları ele alındı.

TÜRKLER SONDAJ GEMİSİYLE GELİYOR

Rumların yaptığı çalışmalara Türkiye'nin itiraz ettiğinin belirtildiği yazıda, "Türkler bu kez yüzer sondaj gemisi (Deepsea Metro 2) vasıtasıyla Doğu Akdeniz’e yeniden geliyorlar. Geminin nerede kullanılacağı henüz belli değil ancak zaman dilimi olarak 2018 başları öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Yazının devamında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları hatırlatıldı.

BARBAROS'UN ÇALIŞMALARI

Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ne dikkat çeken Yunan yazar, Türkiye'nin bu bulgular dahilinde hareket ettiğine dikkat çekti

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