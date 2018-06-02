taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Yunan medyasında

Akdeniz'de petrol aramak için sefere çıkan sondaj gemisi Fatih, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 13:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Yunan medyasında

Yunanistan medyasının hedefinde yine Türkiye var.

Bu kez konu, Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla düzenlenen törenle; Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de petrol aramak için sefere çıkmıştı.

FATİH YOLA ÇIKTI

Ülkede yayın yapan Kathimerini Gazetesi'nde Vasilis Nedos imzasıyla çıkan yazıda, Fatih'in Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı, Türkiye'nin bu konuda aceleci davrandığına yer verildi.

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Yunan medyasında

"AKDENİZ'DE TERMOMETRE YÜKSELECEK"

Yazının devamında "Berat Albayrak tarafından birbiri ardına duyurulan sondaj çalışmalarının Kıbrıs ile Türkiye arasındaki deniz bölgesinde mi yoksa daha güneyde mi gerçekleştirileceği bilinmiyor. Ankara’nın araştırma çalışmalarına Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından halihazırda yabancı şirketlere bırakılmış bölgeleri dahil etmesi durumunda Doğu Akdeniz’deki termometre hızlı bir şekilde yükselecektir." denilerek bölgede tansiyonun yükselebileceğine işaret edildi.

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Yunan medyasında

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Yunan medyasında

Sondaj gemisi Fatih Akdeniz'e uğurlandı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

581
Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

395
Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

60
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

109
Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

366
Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

95
Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM