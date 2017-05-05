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Türkiye'nin 'Suç Atlası' çıkarıldı

Kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 60 ilde ilk sıraya yerleşti.

05.05.2017 - 12:53
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Türkiyee

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2016'da açılan davalardaki suç türlerine ilişkin araştırma yaptı. Davaların incelendiği araştırmada, Türkiye'de işlenen suçlar mercek altına alındı. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" oluşturuldu.

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞI SUÇU İLK SIRADA

Hazırlanan "Suç Atlası"na göre, Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan davalarda, kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 60 ilde ilk sıraya yerleşti.

Türkiye'nin 'Suç Atlası' çıkarıldı

İSTANBUL VE ANKARA

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 20 ilde ise ilk sırayı alan suç türü, hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan "Mal varlığına karşı işlenen suçlar" oldu.

Hakkari'de ise "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" en çok dava açılanlar arasında yer aldı.

TRABZON'DA EN ÇOK DAVA SPORDAN

Özel kanunlar kapsamında ise 61 ilde en çok dava "İcra ve İflas Kanunu'na" muhalefetten işlenen suçlardan açıldı.

Aralarında Hakkari ile Gümüşhane'nin de bulunduğu 12 ilde en çok "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na" muhalefetten dava açıldı. "Terörle Mücadele Kanunu'na" muhalefet nedeniyle işlenen suçlara ilişkin davalarda da ilk sırayı Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin aldı.

Batman'da en çok "Elektronik Haberleşme Kanunu'na", Rize ve Şanlıurfa'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a", Trabzon'da ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a" muhalefetten dava açıldı.

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