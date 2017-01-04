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Türkiye'nin tank savar füzesi: OMTAS

Zırhlı hedeflere karşı kullanılan orta menzilli tank savar füzemiz OMTAS, Türkiye'nin gücüne güç katacak! İşte özellikleri...

Ajanslar | 04.01.2017 - 00:20
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Roketsan tarafından piyade birlikleri için karadan karaya kullanım için geliştirilen OMTAS bir tanksavar füze sistemi üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir.

Zırhlı hedeflere karşı tank savar füze: OMTAS-VİDEO

TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahiptir.

Türkiye'nin tank savar füzesi: OMTAS

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çap: 160 mm

Azami Menzil: 4 km

Asgari Menzil: 0,2 km

Ağırlık: 35 kg (Kompozit Tüp Dahil)

Yakıt Tipi: HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt

Harp Başlığı Tipi: Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı

Güdüm: Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)

Hedef Tipleri: Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar

Saldırı Tipleri: Doğrudan ve Üstten Vuruş

Lançer Görüntüleme Sistemi: Termal ve TV Kamerası

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