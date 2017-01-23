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Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı

İzmir'de görevli kadın bomba imha uzmanı, kendi kilosunun yarısından fazla ağırlıktaki görev üniformasıyla tehlikeden tehlikeye atılıyor.

23.01.2017 - 13:43
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Riski en yüksek mesleklerden birinin komiser yardımcısı rütbesiyle  hayatını sürdüren 25 yaşındaki D.K, mesleğini titizlikle icra ediyor.

GURUR DUYUYORUM

İzmir Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli D.K, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı olmasının hem gurur kaynağı hem de büyük sorumluluk olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı

Bomba imha uzmanlığına polis akademisinde okurken karar verdiğini anlatan D.K, etrafında hemen hemen hepsinin erkek olduğu bomba imha uzmanlarına hayranlıkla karışık gıptayla baktığını, mezuniyetinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğündeki görevine başladıktan hemen sonra uzmanlık için başvuru yaptığını söyledi.

MESLEĞİMİZ GEREĞİ ÖNCE AİLE RIZASI ALINIR

D.K, "Sürekli risk içerisindeyiz. Bu nedenle mesleğimiz gereği önce aile rızası alınır. Mesleğe seçilirken, mülakatlar ve sınavlar sırasında da aile rızası sürekli gündemdedir. Nitekim evli isek eşimizin değilsek anne babamızın mutlak suretle rızasını alırız.'' diyen D.K, sınavları başarıyla geçtiğini dile getirerek, "Katıldığım sınavlardan geçmemin ardından 3 ay uzmanlık kursuna alındım. Başarılı geçen eğitimin sonrası emniyet teşkilatı bünyesinde bomba imha uzmanı olarak görevlendirildim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı

ŞÜPHELİ PAKET YOKTUR ŞÜPHELİ BOMBA VARDIR

Haberlerde ifade edildiği gibi şüpheli paketin olmadığını, bu nedenle dozu hiç düşmeyen bir riskle karşı karşıya olduklarını anlatan D.K, "Nerede, ne zaman, nasıl ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. herhangi bir ihbar geldiği zaman gideriz, bu şüpheli paket dahi olsa ki bizde şüpheli paket yoktur, şüpheli bomba vardır. Müdahale ederiz." diye konuştu.

Terör örgütlerinin teknolojiden de faydalanarak farklı bomba düzenekleri kullandıkları bilgisini veren D.K, filmlerdeki "mavi kablo mu kırmızı kablo mu?" sorusuna dikkati çekerek, "Filmlerde olduğu gibi değil. Bazen düzeneklerdeki kabloları aynı renk yapıyorlar. Doğal olarak devreyi okumakla alakalı. Bu da elektrik elektronik bilgisi gerektiriyor. Uzmanlık kursunda bu tür bilgileri de alıyoruz. Aldığımız eğitimle görevimizi yapıyoruz.''

Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı

ÇELİK YELEK 45 KİLO

D.K, göreve çağrıldığında giydiği kıyafetlerinin çok özel olduğunu kaydetti. Balistik özelliği olan malzemelerden üretilen kıyafetlerin basınç ve parça tesirini azaltmak olduğuna dikkati çeken D.K. "Doğal olarak biraz ağır, benim giydiğim 45 kilogram. Taşıması bayanlar için biraz daha zor. Bu kıyafetin ağırlığını taşımak için ise yeterli kondisyona sahip olmanız ve düzenli eğitim yapmanız gerekiyor.'' dedi.

Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı

MESLEĞİMİZDE HATAYA YER YOK

Mesleğinin risk oranı en yüksek mesleklerden olduğunu hatırlatan D.K, şöyle devam etti: "Mesleğimizde hataya yer yok. İlk hata son hata çünkü bombanın telafisi, affı yoktur. Nitekim bombalı eylemlerde bombanın aktif olması durumunda kalıcı yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan durumlar meydana geliyor. Bu sebeple ilk hata son hata bizim ilkemizdir.''

D.K, emniyet teşkilatında kadın erkek ayırımı olmadığı gibi bomba imha elamanı olarak da ayırım olmadığını ifade ederek "Biz birlikte görev yapıyoruz. Bizim mesleğimiz yüksek risk kategorisinde yer alıyor. Böyle bir ortamda hepimiz birbirimizi kolluyoruz. Doğal olarak ilişkilerimizde, normal yaşantımızda ve aile yaşantımızda hep birlikte vakit geçiriyoruz.'' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı

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