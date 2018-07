Türkiye’nin tüm ilçelerini ezbere biliyor

Eyüpsultan’da yaşayan 28 yaşındaki Barbaros Yıldırım, doğuştan otizmli olarak dünyaya geldi.

Büyük bir çabayla okumayı öğrenen Yıldırım, bugün okuduğu gazete, kitap ve dergilerdeki yazıları aklında tutabiliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde (ESER) eğitim gören Barbaros, küçük yaşlardan beri okumaya olan ilgisi ve hızlı kavrama kabiliyeti sayesinde birçok şeyi ezberlemeye başladı.

Eğitim aldığı merkezde de birçok eğitime katılan Barbaros, darbuka çalıyor, seramik boyamaları yapıyor.

EKPSS'DE 325'İNCİ OLDU

Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle engelini aşan Barbaros, Türkiye’nin 81 ilinde yer alan tüm ilçelerin isimleri, ülkelerin başkentleri, para birimleri gibi birçok bilgiyi de ezberledi.

Ezber yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviren 28 yaşındaki otizmli genç, engelli öğrencilerin girdiği EKPSS’de de 59 bin kişi arasından 325’inci olduğunu ifade etti.

Barbaros, Türkiye’de yer alan bir ilçenin adı söylendiğinde kaç tane ve nerelerde olduğunu hemen söylerken Otizmli gencin annesi ise çevresinin Barbaros’u “farklı çocuk” olarak ilan ettiğini belirtti.

"OKUDUKLARIMIN HEPSİ AKLIMDA KALIYOR"

Okuduğu bilgileri kolayca aklında tutmasıyla dikkat çeken 28 yaşındaki otizmli Barbaros Yıldırım, “Türkiye’deki bütün illerinin ilçelerini biliyorum. Coğrafi özelliklerini, nelerle uğraştıklarını, ülkelerin başkentlerini, para birimlerini bir de yazarların hayatını biliyorum. Dikkatimi vererek okuyorum, sürekli ansiklopedilere bakıyordum onun sonucu kaldı. Okuduklarımın hepsi aklımda kalıyor. EKPSS’de 59 bin kişi arasından 325’inci oldum. Eski ansiklopediler vardı evimizde onlardan görmüştüm, ilgim oradan geliyor. Ereğli Türkiye’de 3 tane var. Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Konya Ereğli, Zonguldak Ereğli, Erbağ İlçesi bir tane var o da Tokat ilinde. Kimi ilçelerden bir tane kimi ilçelerden 2 tane var. Gölbaşı 2 tane var Ankara ve Adıyaman’da. Annem bunları ezberlememe şaşırdı ama güzel buldu.” dedi.

"BARBAROS'U FARKLI ÇOCUK OLARAK İLAN EDİYORLAR"

Barbaros’un küçük yaşlardan beri okumaya meraklı olduğunu ve okuduğu notları unutmadığını ifade eden anne Hacer Yıldırım, “Okumayı kendisi öğrendi, Barbaros bir ansiklopedideki istediği bilgiyi okursa bir daha onu unutmuyor, hafızasına yerleşiyor. Barbaros’u farklı çocuk olarak ilan ediyorlar. 5 yaşındayken hiç ’anneanne nasılsın’ demiyordu ama her şeyi ezberleyip belleğinde tutuyor. Siz ’şunu okuyun’ dediğiniz an onu ezberliyor, unutmuyor. Barbaros, diğer otizmli çocuklardan gerçekten farklı, ezberlediği her şeyi çok güzel hafızasında tuttuğu için herkes hayretle karşılıyor. Küçükken plakaları ezberlerdi, komşuların plakalarını sorduğumuzda hiç unutmuyor.” diye konuştu.