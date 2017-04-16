Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık Fuarı’nın bu yıl 51'incisi düzenlendi.

FRANSIZIN ŞAŞKINLIĞI

Fuarda Türkiye’nin standını ziyaret eden Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı. Artı33'ün haberine göre, fuarda sergilenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ)’ın geliştirdiği dünya çapında kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri T129 ATAK karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"TÜRKİYE'DE HELİKOPTER ÜRETİMİ YAPILDIĞINI BİLMİYORDUM"

Fransız ziyaretçi, "Ben Türkiye’de bugün buradaki sergilenen helikopter teknolojisinde üretim yapıldığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaptığı helikopteri gören Fransızın şaşkınlğı İZLE

"TÜRKİYE'NİN BU KADAR İLERLEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Kendisinin de havacılık noktasında tecrübesi olduğunu kaydeden şahıs ATAK helikopterin ileri bir model, son teknoloji ve tüm hava şartlarına uyumlu olduğunu kaydetti. Fransız ziyaretçi sözlerini "Ben Türkiye’nin bu kadar ilerlediğini bilmiyordum" diyerek sonlandırdı.