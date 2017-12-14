Türkiye'nin yardım eli Cerablus'ta terörün izlerini sildi

Genelkurmay Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Valiliği tarafından Fırat Kalkanı Harekatı sonucu teröristlerden temizlenen ve Türkiye’nin yatırımlarıyla zorlu günleri büyük ölçüde geride bırakan Cerablus'a basın turu düzenlendi.

50'DEN FAZLA BASIN MENSUBUNA ÖZEL TUR

Aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu 50’den fazla gazetecinin katıldığı basın turu kapsamında Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeyindeki ilçeye geçildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurların da güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte ilk olarak Gaziantep Valiliği Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ziyaret edildi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gaziantep Valiliği Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD/YPG tarafından bölgenin güvensiz hale getirildiğini anımsattı.

NÜFUS 38 BİNDEN 2 BİNE DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde 38 bin nüfuslu Cerablus ilçe merkezi nüfusunun 2 bine kadar düştüğünü belirten Aksanyar, kitlesel göçün yaşandığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlatıldığını hatırlatan Aksanyar, harekat sonrasında Türkiye’nin güvenliği sağlanan bölgede hayatın yeniden normale dönmesi için harekete geçtiğini dile getirdi.

TAM TEŞEKKÜLLÜ SAHRA HASTANESİ

Cerablus'ta ilk olarak Cerablus Sahra Hastanesi’nin kurularak bölgede iyi bir sağlık hizmetinin verilmesinin sağlandığını anlatan Aksanyar, "Cerablus Sahra Hastanesi bugün itibarıyla günlük bin hasta bakabilen, ameliyatların yapıldığı önemli bir sağlık kuruluşu haline geldi. 30'a yakın uzmanı, 150’ye yakın personeliyle sağlık hizmetleri veriyor. Hastanede ameliyat dahil tüm tıbbi müdahaleler yapılabiliyor." diye konuştu.

AFAD ve Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarının da katkısıyla bölgede gıda ve insani yardım malzemelerinin dağıtıldığını belirten Aksanyar, "Bugüne kadar 12 bin tır insani yardım malzemesi sadece Cerablus genelinde dağıtıldı." dedi.

30 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Cerablus'ta Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde başta eğitim-öğretim olmak üzere birçok kamu hizmetinin sağlanamadığına dikkati çeken Aksanyar, "Bugün eğitim araç ve gereçleri sağlanan yaklaşık 30 bin öğrenci 100 okulda ilk ve orta öğretimine devam ediyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE HUZUR YAYILIYOR

Aksanyar, Mahalli Meclisi'nin kurulduğunu, halkın yerel yönetime katılımının sağlandığını belirterek, Türkiye tarafından altyapı ve üst yapı konularında ilçede önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Asayiş ve güvenlik hizmetlerinin, oluşturulan polis gücü tarafından yapıldığını dile getiren Aksanyar, "Şehir, güvenliği her geçen gün artan, hayatın normalleşmeye ciddi oranda başladığı, Türkiyemizin desteğiyle bu bölgede güvenin barışın, huzurun yaygınlaşmaya başladığı bir kent haline geldi." diye konuştu.

Cerablus’un nüfusunun, 45 bini merkezde yaşayanlardan olmak üzere 150 bine ulaştığını dile getiren Aksanlar, şunları kaydetti:

1,5 MİLYON İNSANA HUZUR GÖTÜRÜLDÜ

"Oluşturulan güvenli bölgedeki 9 ilçeden biri Cerablus. Barışın, huzurun götürüldüğü nüfus, toplam 1,5 milyonluk bölge halkıdır. Buradaki ağırlıklı faaliyetimiz yerel kapasitenin güçlendirilmesi. Arzumuz buradaki yerel gücün ortaya çıkarılması. Bölgenin güvenli hale getirilmesinin beklenen olumlu sonuçlarından biri gönüllü geri dönüş. Son bir senede 55 bin Suriyeli, Karkamış Gümrük Kapısı’ndan gönüllü dönüş yaptı."





YETİM ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

İlçede terör örgütünün bıraktığı ağır hasarın izleri silinirken başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere birçok kamu hizmeti verilmeye başlandı. Cerablus Sahra Hastanesi'nde günlük ortalama bin hasta muayene edilirken ameliyat dahil tüm tıbbi müdahaleler yapılıyor.

Hastalar gerekli görüldüğü durumlarda Türkiye'deki hastanelere sevk ediliyor. Hastaların kayıt işlemleri girişteki bilgisayarlarla yapılıyor. Hastalar buradan ilgili polikliniklere yönlendiriliyor. İlçede ayrıca yetim çocuklara yönelik Yetim Destek Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi de yer alıyor. Merkezde yaklaşık 200 çocuğa destek sağlanıyor. Çocukların kaldığı merkez, onların sosyal hayatla tanıştığı, eğitim aldıkları ve oyun oynadıkları yer olarak önem taşıyor.

KADIN POLİSLER GÖREV YAPIYOR

Cerablus'ta güvenlik ve asayiş hizmetleri, oluşturulan polis gücü tarafından sağlanıyor. Türkiye’de eğitim verilen polisler, ilçede kurulan merkezler ve kontrol noktalarıyla güvenliği sağlıyor. Kadınlar da polis teşkilatında yer alıyor. Bu arada polis ekipleri, basın mensuplarına şüpheli araçlara müdahale konusunda aldıkları eğitimi uygulamalı gösterdi. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin de sunulduğu ilçede günlük hayattaki hareketlilik dikkati çekiyor. İş yerlerinin tamamen açıldığı çarşıda halk alışveriş yapıyor. İlçe genelinde birçok binanın yapımına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

"ERDOĞAN BİZE SAHİP ÇIKTI"

Vatandaşlar, Türkiye'nin yardımlarından duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını ve bundan duydukları mutluluğu da ifade ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda 243 yerleşim birimini kapsayan toplam 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlanmıştı. Harekat kapsamında 2 bin 500'den fazla DEAŞ terör örgütü üyesi etkisi hale getirilmişti.