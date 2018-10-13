taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Türkiye'nin yayın çeşitliliği Frankfurt Kitap Fuarı'nda

Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949'dan bu yana gerçekleştirilen fuara bu yıl 110 ülkeden 7 bin 309 yayınevi katıldı.

AA | 13.10.2018 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve dünyanın önemli kitap fuarlarından ilki olarak kabul edilen "Frankfurt Kitap Fuarı", "dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 70'inci kez kapılarını açtı.

Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan, 30'dan fazla kitap kaleme alan yazar ve edebiyat tarihçisi Aka Morçiladze ile yazar, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı Nino Haratişvili'nin de aralarında olduğu 70 yazarla temsil ediliyor.

TÜRKİYE'NİN YAYIN ÇEŞİTLİLİĞİ

Türkiye'nin de yayın çeşitliliği ile geniş bir katılım sergilediği Frankfurt'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Ulusal Standı ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stant kuruldu.

Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949'dan bu yana gerçekleştirilen fuara bu yıl 110 ülkeden 7 bin 309 yayınevi katıldı.

Türkiye'nin yayın çeşitliliği Frankfurt Kitap Fuarı'nda

5 GÜNDE 4 BİN ETKİNLİK YAPILACAK

Dünya genelinde sektörün profesyonellerinin yanı sıra medyaya, araştırmacılara ve kitapseverlere geniş bir kaynak oluşturan fuar kapsamında, 5 gün boyunca 4 bine yakın açık oturum, söyleşi, panel, konferans gerçekleştirilecek.

Çok sayıda gazetecinin takip ettiği Frankfurt Kitap Fuarı'nı, ilk üç günde ziyaret edenlerin sayısı 286 bin 425 kişi oldu.

14 EKİME'A KADAR DEVAM EDECEK

İlk üç gün sadece yayıncılık branşı temsilcilerine açık olan fuar, yarın ve Pazar günü ise kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Fuar 14 Ekim'de sona erecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

366
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

57
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

157
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

46
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

158
Trump Brunson ile bir araya gelecek

Trump Brunson ile bir araya gelecek

221
Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM