Türkiye'nin yayın çeşitliliği Frankfurt Kitap Fuarı'nda

Her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve dünyanın önemli kitap fuarlarından ilki olarak kabul edilen "Frankfurt Kitap Fuarı", "dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 70'inci kez kapılarını açtı.

Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan, 30'dan fazla kitap kaleme alan yazar ve edebiyat tarihçisi Aka Morçiladze ile yazar, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı Nino Haratişvili'nin de aralarında olduğu 70 yazarla temsil ediliyor.

TÜRKİYE'NİN YAYIN ÇEŞİTLİLİĞİ

Türkiye'nin de yayın çeşitliliği ile geniş bir katılım sergilediği Frankfurt'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Ulusal Standı ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stant kuruldu.

Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949'dan bu yana gerçekleştirilen fuara bu yıl 110 ülkeden 7 bin 309 yayınevi katıldı.

5 GÜNDE 4 BİN ETKİNLİK YAPILACAK

Dünya genelinde sektörün profesyonellerinin yanı sıra medyaya, araştırmacılara ve kitapseverlere geniş bir kaynak oluşturan fuar kapsamında, 5 gün boyunca 4 bine yakın açık oturum, söyleşi, panel, konferans gerçekleştirilecek.

Çok sayıda gazetecinin takip ettiği Frankfurt Kitap Fuarı'nı, ilk üç günde ziyaret edenlerin sayısı 286 bin 425 kişi oldu.

14 EKİME'A KADAR DEVAM EDECEK

İlk üç gün sadece yayıncılık branşı temsilcilerine açık olan fuar, yarın ve Pazar günü ise kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Fuar 14 Ekim'de sona erecek.