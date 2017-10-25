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Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

Turkcell'in geliştirdiği yerli arama motoru Yaani, Genel Müdür Kaan Terzioğlu tarafından tanıtıldı.

25.10.2017 - 14:53
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

yaani

Turkcell'in düzenlediği Yaani'nin tanıtım etkinliğinde konuşan Terzioğlu, kendi arama motoruna sahip olmanın Türkiye'yi dünyada sayılı ülkeler arasına soktuğunu söyledi.

"VERİLERİMİZİ KENDİMİZ TUTMALIYIZ"

Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçildiğini belirten Terzioğlu, "Artık veri en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani VİDEO

"TURKCELL'İN DEĞİL TÜRKİYE'NİN ARAMA MOTORU"

Verilerin işlemediği sürece elde veri olmasının pek bir anlamı olmadığını kaydeden Terzioğlu, "Bugüne kadar geliştirdiğimiz servisler sadece Türkiye'de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell'in değil Türkiye'nin arama motoru. Hepimizin desteği ile büyüyecek." şeklinde konuştu.

Terzioğlu, geçen yıl Türkiye'nin en büyük veri merkezini Gebze'de açtıklarını kaydetti.

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

"YAANİ TÜRKÇEYİ ÇOK İYİ ANLIYOR"

Kaan Terzioğlu, "Veri merkezini yapıp işin içinden çıkamayız. Önemli olan bu veri merkezi üzerinde çalışan servisleri de geliştirmek. Yaani'nin verilerini de Gebze Veri Merkezimizde saklayacağız. Türkiye'nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçeyi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor. Bu sayede her seferinde karşımıza daha iyi arama sonuçları çıkartacak." dedi.

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

YAANİ İSMİN DOĞUŞU

Türkiye'nin arama motoru adının Yaani olduğunu kaydeden Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin arama motoruna isim ararken, hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedik. Türkçe'de çok fazla kullandığımız bir kelime olan Yaani bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapça'da benzer anlama geliyor, Rusça'da da söylemesi çok kolay. Öncelikli hedefimiz elbette Türkiye ancak global servislerdeki deneyimimiz de bize bir şey öğretti. Türk insanının beğendiği uygulamalar yurt dışında da çok başarılı oluyor. Türkiye'de başarılı olduktan sonra bölgesel ölçekte başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Bizim Yaani ile öncelikli hedefimiz Türkiye’de yüzde 25'lik pazar payına ulaşmak."

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

"YAANİ TÜRKİYE'DEKİ MOBİL EKOSİSTEMİ DE BÜYÜTECEK"

Terzioğlu, Yaani'nin anadilinin Türkçe olduğunu, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğrendiğini belirtti.

Terzioğlu, Yaani üzerinde çalışan entegre servisleri zamanla daha da geliştireceklerini bir kaç ay içerisinde TV+, BiP, Lifebox, Fulltrip, Dergilik ve Paycell gibi servisleri de Yaani ile entegre çalışır hale getireceklerini ve yakın zamanda alışverişte en ucuz seçeneği de Yaani üzerinde yapılan aramalarda göstereceklerini söyledi.

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

Terzioğlu, "Yaani Türkiye'deki mobil ekosistemi de büyütecek. Arama motoru üzerinde yapılan aramalarda biriken verinin ülkemizde saklanarak mevzuata uygun şekilde işlenmesiyle ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız. Bu adım Büyük Veri Platformu'nun oluşmasının da temelini oluşturacak." açıklamasında bulundu.

Toplanan büyük veri sayesinde, Türkiye'nin ekonomik, ticari, sağlık ve sosyal-demografik eğilim ve yoğunlaşmaları, ihtiyaçları ve sorunlarını yakından takip edebilecekleri bir platform oluşturacaklarını kaydeden Terzioğlu, "Şu anda Turkcell servislerini sırayla entegre ediyoruz ancak yakın zamanda dileyen yazılımcıların kendi servislerini Yaani ile entegre edebilecek hale gelecek. Bu sayede yepyeni iş fırsatları ortaya çıkacak." dedi.

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

"YAANİ İLE YAPILAN ARAMALAR KOTADAN DÜŞMÜŞYOR"

Terzioğlu, Yaani'nin büyümesindeki en önemli adımlardan birisinin de akıllı telefon entegrasyonu olduğunu belirterek "Biliyorsunuz bugüne kadar 2,5 milyondan fazla satılan popüler bir akıllı cihaz serimiz var." şeklinde konuştu.

Bundan sonra geliştirecekleri tüm T serisi akıllı cihazlarda da Yaani yüklü olarak geleceğinin altını çizen Terzioğlu, "Bunun yanı sıra Türkiye'nin önde gelen yerli cihaz üreticilerinden General Mobile halihazırda Yaani yüklü olarak satılan ilk cihaz. Yine Vestel ile de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız Türkiye'de satılan tüm cihazlarda ilk kurulum aşamasında Yaani'nin arama motoru seçeneği olarak kullanıcıya sunulması." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

Terzioğlu, kullanıcıların Yaani arama motorunu hem AppStore hem de Google Play uygulama mağazalarından telefon ve tabletlerine ücretsiz indirerek kullanmaya başlayabildiğini belirtti.

Uygulamayı indiren Turkcell'lilere 1 GB internet kotası tanımlanırken, Yaani ile yapılan aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı kullanıcının internet kotasından düşmediğini belirten Terzioğlu, "Ek olarak, Turkcell'lilerin hatlarına Yaani'yi kullandıkça her ay 1 GB'lık internet paketi tanımlaması yapılıyor." dedi.

Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

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