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Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin mega projelerine karşı çıkan Almanların hedefi şimdi de yerli otomobil projesi oldu.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 08:01..
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Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla 2023 hedeflerine doğru ilerleyen Türkiye, birçok mega projeyi hizmete sundu.

Otomotiv sektöründe de dışa bağımlılığı bitirmeyi planlayan Türkiye, 65 yıllık hayali gerçekleştirmek için yerli otomobil projesi için harekete geçti.

TÜRKİYE ÜRETMESİN İSTİYORLAR

Türkiye'nin bu hamlesi Almanya tarafından rahatsızlıkla karşılandı.

Türkiye'yi otomobil satmak için büyük bir pazar olarak gören Almanlar, yerli otomobil projesinden sonuç alınacağı yönünde yazılar yayınlamaya başladı.

Bosch’un üst düzey yöneticilerinden Mehmet Gürcan Karakaş’ın Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin üst yöneticiliğine (CEO) gelmesi, ülkede yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.

"PRESTİJLİ PROJE İLERLEME KAYDETTİ"

Manager Magazin'de yayınlanan haberde; prestijli projenin başarılı bir şekilde ilerleyeme başladığı ifade edildi.

Wilfried Eckl-Dorna imzalı haberde, "Bu prestijli projenin gerçekleşmesi için en tepeden yapılan baskı işe yaramış gibi görünüyor çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye “halk aracının” üretimi konusunda bazı ilerlemeler kaydetmeyi başardı.

Bosch yöneticisi Mehmet Gürcan Karak 1 Eylül’den itibaren konsorsiyumu yöneten kişi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Gürcan Karak ismini geçen hafta TV’de verdiği bir mülakatta açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Muharrem İnce: Yerli otomobil projesini devam ettirmem haberi

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Yerli otomobilin CEO'su: Mehmet Gürcan Karakaş haberi

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

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