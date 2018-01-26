taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.604
USD
3,7538
EURO
4,6692
ALTIN
162,76
PETR
70,2100

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

Türkiye'nin Afrin'deki teröristleri vurmasından endişelenen Alman Bakan Gabriel, bölgedeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini istedi.

İHA | 26.01.2018 - 00:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

Terör örgütü YPG'yi vuran Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, Almanya'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Son günlerde açıklanan ölü terörist sayılarının giderek artması, Alman Bakan Gabriel'i 'endişeliyiz' açıklaması yapmaya itti.

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

ALMANYA DA PANİKLEDİ

Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Yaşanan durumdan son derece endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sigmar Gabriel’in, NATO Genel Sekreteri’nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.

TANK SATIMI İÇİN YENİ HÜKÜMET BAHANESİ

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye’ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar almayacağını açıkladı.

Alman medyasına konuşan Gabriel, Alman hükümetinin Suriye’nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu ifade ederek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut istişareler kapsamında, gerilimli bölgelere sevkiyat yapmayacağız. Bu karar Alman hükümeti açısından nettir" dedi.

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

ÖNCELİKLERİ ÇATIŞMANIN TIRMANMAMASIYMIŞ

Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye’nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

8
Fitch'ten Kanada'ya NAFTA uyarısı

Fitch'ten Kanada'ya NAFTA uyarısı

0
Aydın Üniversitesi

Aydın Üniversitesi

0
Polis Sancaktepe'de silahlı soygun yapanların peşinde

Polis Sancaktepe'de silahlı soygun yapanların peşinde

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM