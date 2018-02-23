Türkiye'nin yüzde 58'i halinden memnun

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61,3 iken 2017 yılında yüzde 58 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı da 2017 yılında yüzde 73,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını paylaştı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61,3 iken 2017 yılında yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10,4’ten yüzde 11,1’e yükseldi.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2016 yılında yüzde 64,5 iken 2017 yılında yüzde 62,4’e, erkeklerde bu oran yüzde 58,1’den yüzde 53,6’ya düştü. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017 yılında en yüksek mutluluk oranının yüzde 66,1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

EVLİ BİREYLER BEKARLARA GÖRE DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2017 yılında yüzde 60,6’sı mutlu iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların yüzde 65,2’sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55,7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

OKUMAYANLAR DAHA MUTLU

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62,5 iken bunu sırasıyla; yüzde 57,7 ile ilkokul mezunu, yüzde 57,4 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 56,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 56,1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu takip etti.

İNSANLAR EN ÇOK AİLELERİNİN YANINDA MUTLU

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70,6 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile eş, yüzde 3,4 ile kendisi, yüzde 3,2 ile anne/baba ve yüzde 1,9 ile torunlar takip etti.

EN BÜYÜK MUTLULUK SAĞLIK

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 16,6 ile sevgi, yüzde 9 ile başarı, yüzde 3,9 ile para ve yüzde 1,9 ile iş takip etti.

EN YÜKSEK MEMNUNİYET YÜZDE 74,4 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

En yüksek memnuniyet oranı 2017 yılında yüzde 74,4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 72,3 ile ulaştırma, yüzde 71,7 ile sağlık, yüzde 62,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,6 ile eğitim ve yüzde 54,1 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

BİREYLER GELECEKLERİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2017 yılında yüzde 73,4 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı yüzde 74,7 iken erkeklerde bu oran yüzde 72,2 oldu.