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ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

16 yıldır F-35'in katılımcılarından olan Türkiye'ye 2 uçağın daha teslimatı hakkında açıklama yapıldı.

AA | 02.10.2018 - 02:47..
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ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

Türkiye'nin F-35 programına katılımında bir değişiklik olmadığını açıklayan ABD'li Koramiral Mat Winter, "Mart ayında 2 F-34 teslim edilecek" dedi.

"RAPOR 90 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEK"

F-35 Programı Ofisi'nde gazetecilere açıklamalada bulunan Winter, "İki uçağın daha Mart 2019'da teslim edilmesini bekliyoruz. 100 uçağın teslimatında bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret yok." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinde, Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye rapor sunma şartını hatırlatan Winter, "Rapor için teknik ve programa ilişkin bilgileri sağladık ve rapor 90 gün içinde teslim edilmiş olacak." dedi.

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

4. F-35 OLACAK

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı.

2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.

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