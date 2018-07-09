taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.902
USD
4,5572
EURO
5,3606
ALTIN
184,71
PETR
77,4900

Türkiye'ye Almanya ve Rusya'dan turist akını

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yöneticileri, Almanya ve Rusya'dan Turkiye'ye rezervasyon taleplerinin arttığını duyurdu.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 10:40..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

2018 yılı Ocak- Mayıs aylarında 2017 yılının aynı dönemine kıyasla tursit sayısı yüzde 30 arttı ve bu rakam 11 milyon 460 bine ulaştı.

Türkiye'ye Almanya ve Rusya'dan turist akını

YÜZDE 84'LÜK ARTIŞ

Thomas Cook’a göre; Türkiye'ye yönelik tur rezervasyonları da 2017 yılına göre yüzde 84'lük bir artış gösterdi.

Türkiye'ye Almanya ve Rusya'dan turist akını

40 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Ayrıca Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yöneticileri, Almanya ve Rusya'dan rezervasyon taleplerinin arttığını açıkladı. Yöneticiler ayrıca 2018 yılında rekor kırılarak 40 milyon turist sayısına ulaşılabileceğini ifade ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

687
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

27
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

22
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

26
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

216
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

95
Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM