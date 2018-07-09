Türkiye'ye Almanya ve Rusya'dan turist akını

2018 yılı Ocak- Mayıs aylarında 2017 yılının aynı dönemine kıyasla tursit sayısı yüzde 30 arttı ve bu rakam 11 milyon 460 bine ulaştı.

YÜZDE 84'LÜK ARTIŞ

Thomas Cook’a göre; Türkiye'ye yönelik tur rezervasyonları da 2017 yılına göre yüzde 84'lük bir artış gösterdi.

40 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Ayrıca Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yöneticileri, Almanya ve Rusya'dan rezervasyon taleplerinin arttığını açıkladı. Yöneticiler ayrıca 2018 yılında rekor kırılarak 40 milyon turist sayısına ulaşılabileceğini ifade ediyor.