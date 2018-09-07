Türkiye'ye bilimsel ambargo

Güdülenme kuramının yaratıcısı, kendilik psikolojisi alanının liderlerinden Prof. Dr. Joseph Lichtenberg’in 21-22-23 Eylül tarihlerinde Kocaeli Bayramoğlu'nda Ruh Sağlığı Alanı Uzmanları ve öğrencileri için düzenlenecek olan 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’ne konuşmacı olarak katılması 2018’in ilk aylarında planlanmıştı.

ABD'NİN UYARILARI NEDENİYLE "İSTİKRAR SAĞLANANA KADAR" ASKIYA ALDI

Amerikan vatandaşı olan Prof. Dr. Joseph Lichtenberg güvenlik endişeleri nedeniyle ülkesinin yaptığı duyuruları dikkate alarak programa katılmayı iptal ettiğini, istikrar sağlanana kadar Türkiye’de eğitim vermeyi askıya aldığını iletti.

Ayrıca Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde 2012 yılından beri eğitim ve süpervizyon veren Duygu Odaklı Terapi’nin kurucusu psikoterapi alanında Dünya’nın önde gelen isimlerinden olan Leslie Greenberg de siyasi çatışma sürecinde eğitim sürecine devam etmeme kararını Psikoterapi Enstitüsü’ne iletmiştir.

ABD VATANDAŞI UZMANLAR TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

Türkiye’de eğitim vermesi planlanan birçok farklı Amerikan vatandaşı uzman Türkiye’nin ülkelerinde olumsuz şekilde yansıtılması ve bir savaş ortamı varmış gibi lanse edilmesi nedeniyle kongrelere, sempozyumlara ve eğitimlere katılmayı reddederek yıllardır devam eden ilişkileri bir anda askıya almaya başladı. Siyasetin en son etkilemesi gereken alan olan bilimsel alan bile bu çatışmadan nasibini almış durumda.