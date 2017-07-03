Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısı 16 bini aştı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler'in dönüşleri sürüyor.

14 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye dönmeye devam ederken, Suriyeliler'in gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.

16 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyelilerin, Türkiye’ye gelmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Suriyeliler'in Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor.

Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden izdihamı önlemek için geç saatlere kadar geçişlerin sürdürüldüğü belirtilirken, dün akşam itibariyle 16 bin 432 kişi Türkiye’ye giriş yaptığı açıklandı. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.​

























