Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

Türkiye'deki çoğu otelde olan 'her şey dahil' sisteminden yararlanan Rus turistler en az para harcayanlar oldu. Avustralya ve Japon turistler ise paralarını en çok döviz bırakanlar.

SİSTEMİN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI Türkiye'ye gelen yabancı turistlerden sadece Avustralyalılar ve Japonlar 1000 dolarlık harcamaları geçiyor. Diğer turistler bu rakamların altında kalırken, en harcamanın ise Rus turistler tarafından yapıldığı ifade edildi. Özellikle Rus turistlerin 4hHer şey dahil sisteminden yararlanmasından dolayı harcamalar da azalıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da benzer görüşe sahip. Geçen yıldan itibaren aktif olarak ‘her şey dahil' sisteminin kaldırılması için çalışan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sistemin Türkiye'nin özgünlüğünü yok ettiğini söyledi.