Türkiye'ye en çok Arjantinli ve Brezilyalı geliyor

Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelen turistlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle Güney Amerika’dan bu yılın ilk yedi ayında gelenler yüzde 74.23 artışla 138 bin 493’e yükseldi. Latin Amerika'dan en çok gelenler ise 41 bin ile Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu.

"LATİNLERİN BU ARALAR KAPADOKYA'YA İLGİSİ VAR"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Uzun süredir bu ülkelere yönelik çalışmalar yapılıyor. Latinler'in bu aralar Kapadokya’ya ilgisi var. THY’nin de seferlere başlamasının artışta etkisi oldu.” dedi.

THY'NİN ETKİSİ BÜYÜK

Türk Hava Yolları’nın da İstanbul’dan Arjantin’in Buenos Aires ve Brezilya’nın Sao Paulo seferlerinin olmasının etkisi de bu ülkelerden gelenlerin sayısını artırdı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Buralara dönük uzun yıllardır çalışmalar var. Latin ülkelerinden gelişlerdeki artışın nedenlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları’nın Güney Amerika ülkelerine koyduğu seferlerin çok büyük etkisi var. Latinlerin bu aralar Kapadokya’ya ilgisi var. İnanç turizmine gelenler var. İstanbul başta olmak üzere Efes ilgilerini çekiyor.” dedi.

Latin Amerika ülkelerinden gelenler (Ocak - Temmuz) 1.Arjantin yüzde 61.46 artışla 41 bin 852

2. Brezilya yüzde 68.70 artışla 41 bin 442

3. Kolombiya yüzde 121 artışla 28 bin 618

4.Meksika yüzde 103 artışla 18 bin 332

5. Şili yüzde 66.46 artışla 7 bin 922

6. Venezuela yüzde 40.46 artışla 4 bin 718

POLONYA'DAN YÜZDE 130 ARTIŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde, gelenlerde en çok artışın olduğu ülke ise Polonya oldu. Bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artışla 350 bin 807 Polonya vatandaşı Türkiye’ye geldi. Polonyalı turist sayısı 2016’nın 7 ayında 119 bin ve 2017 yılında ise yine aynı dönemde 152 bin olmuştu.

ÇİNLİ TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen turist sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Çin’den 7 ayda gelen turist sayısı yüzde 88.77 artışla 225 bine çıktı.Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler Katar’dan gelen turist sayısını uçurdu.7 ayda Katar’dan yüzde 123 artışla 52 bin 851 kişi geldi.