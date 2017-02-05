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Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı arttı

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde, Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı yükseldi.

05.02.2017 - 11:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Mavi Marmara saldırısından sonra düşen İsrailli turist sayısı, 2013'te Türkiye'den özür dilenmesiyle başlayan normalleşme süreci sonrası yükselişini sürdürüyor.

TÜRKİYE- İSRAİL İLİŞKİSİ

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde, tarafların 2010'daki Mavi Marmara saldırısı sonrasında ilk kez siyasi istişarelere başlaması ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yarın İsrail'e giderek, orada turizimcilerle bir araya gelecek olması Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısını gündeme getirdi.

Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı arttı

Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı 2008'de 558 bin 183 iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2009'da Davos'ta, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'e "one minute" demesinin ardından 311 bin 582'ye gerilemişti.

TURİST SAYISI 293 BİN 988'E ULAŞTI

İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı bu tarihten itibaren yükselişini sürdürerek, 2014'te 188 bin 608'e, 2015'te 224 bin 568'e, 2016'da ise 293 bin 988'e ulaştı.

Böylece, İsrail'in Türkiye'den özür dilediği 2013'te 164 bin 917 olan turist sayısı, 2016'da 293 bin 988'e ulaşarak, 3 yılda yaklaşık yüzde 80 arttı.

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