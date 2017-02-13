taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.485
USD
3,6914
EURO
3,9275
ALTIN
145,88
PETR
56,4100

Türkiye'ye gelen Suudi sayısı yarım milyona ulaştı

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yılda neredeyse yarım milyonu buluyor.

13.02.2017 - 16:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez gezisi kapsamında ziyaret edeceği Suudi Arabistan, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yanı sıra birçok alanda yakın ilişkilerin yürütüldüğü bir ülke.

YILDA YARIM MİLYON SUUDİ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDİYOR

Bu kapsamda, Türkiye'ye gelen Suudi Arabistanlı turist sayısı 2014'te 342 bin iken, 2015'te artarak 450 bini aştı.

Türkiye'ye gelen Suudi sayısı yarım milyona ulaştı

TÜRKİYE- ARABİSTAN İLİŞKİSİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler krallığın kurulmasından önce, 1929 yılına dayanıyor. İki ülkenin karşılıklı Ankara ve Riyad büyükelçiliklerinin yanı sıra konsoloslukları bulunuyor.

İki ülke ilişkileri sık sık yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karma Ekonomik Komisyonu, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, İş Konseyi, ekonomi forumları, İİT ve KİK çerçevesinde yürütülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Başbakanı'nı kabul etti

213
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

94
Mudo'nun patronu Erdoğan'a teşekkür etti, linç başladı

Mudo'nun patronu Erdoğan'a teşekkür etti, linç başladı

118
El Bab'ın en çok merak edileni: Petrol var mı

El Bab'ın en çok merak edileni: Petrol var mı

59
İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

160
Serdar Erener'in yeni imajı

Serdar Erener'in yeni imajı

38
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM