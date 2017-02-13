Türkiye'ye gelen Suudi sayısı yarım milyona ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez gezisi kapsamında ziyaret edeceği Suudi Arabistan, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yanı sıra birçok alanda yakın ilişkilerin yürütüldüğü bir ülke.
YILDA YARIM MİLYON SUUDİ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDİYOR
Bu kapsamda, Türkiye'ye gelen Suudi Arabistanlı turist sayısı 2014'te 342 bin iken, 2015'te artarak 450 bini aştı.
TÜRKİYE- ARABİSTAN İLİŞKİSİ
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler krallığın kurulmasından önce, 1929 yılına dayanıyor. İki ülkenin karşılıklı Ankara ve Riyad büyükelçiliklerinin yanı sıra konsoloslukları bulunuyor.
İki ülke ilişkileri sık sık yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karma Ekonomik Komisyonu, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, İş Konseyi, ekonomi forumları, İİT ve KİK çerçevesinde yürütülüyor.