Türkiye'ye gelen turist sayısı

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı geçici verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'nin 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 29 milyon 53.450 yabancı turist ziyaret etti.

Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.01 arttı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

Ülke bazında bakıldığında, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi. Bu dönemde Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 565.275, Almanya'dan 3 milyon 336.7, İran'dan 2 milyon 118.263, Gürcistan'dan 2 milyon 71.838, İngiltere'den 1 milyon 576.783 ziyaretçi geldi.

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'dan 1 milyon 541.458, Ukrayna'dan 1 milyon 212.644 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Fransa, Hollanda, Yunanistan da 500.000'in üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler oldu.

ANTALYA ZİRVEDE

Yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller incelendiğinde, en fazla ziyaretçi 9 milyon 255.267 kişi ile Antalya'ya geldi. Antalya'yı, 9 milyon 8.643 kişi ile İstanbul takip etti.

Bir başka ifadeyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 63'ü Antalya ve İstanbul'u tercih etti. Söz konusu dönemde Edirne'ye 2 milyon 703.643, Artvin'e 2 milyon 285.231, Muğla'ya 1 milyon 973.226, İzmir'e 722.671, Ağrı'ya 458.725, Ankara'ya 429.263 ve Van'a 362.948 ziyaretçi geldi.

40 MİLYONA YAKLAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017'nin yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyle tamamlanacağını düşündüğünü bildirdi.

Bu yılın turizm sektöründe tekrar bir çıkış yılı olduğunu vurgulayan Ayık, şunları kaydetti: "Bu çıkışı bir şekilde sağlamış olduk. Rakamlar memnun edici. Şimdi 2018'e bakıyoruz. Erken rezervasyon dönemi başladı. Avrupa'dan gelen ilk veriler oldukça iyi. Konjonkterel bir sıkıntı yaşanmazsa 2018'in bu yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İspanya başta olmak üzere rekabet edilen ülkelerle geçen yıllardan kaynaklanan açığın kapatılması gerekiyor. 2018 hedefimiz turizmde en yüksek rakamları gördüğümüz 2014'ü tekrar yakalamak. Yani 2018'de Türkiye geneli yabancı ziyaretçi sayısında 40 milyona yaklaşmayı hedefliyoruz. Antalya için hedef ise 12,5 milyon yabancı turist. Rakiplerle arayı açmamak için bu rakamları yakalamamız gerekiyor."