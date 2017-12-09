taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Türkiye'ye gelen turist sayısı

Türkiye'ye gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi İstanbul ve Antalya oldu.

AA | 09.12.2017 - 12:09..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türkiye'ye gelen turist sayısı

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı geçici verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'nin 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 29 milyon 53.450 yabancı turist ziyaret etti.

Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.01 arttı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

Ülke bazında bakıldığında, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi. Bu dönemde Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 565.275, Almanya'dan 3 milyon 336.7, İran'dan 2 milyon 118.263, Gürcistan'dan 2 milyon 71.838, İngiltere'den 1 milyon 576.783 ziyaretçi geldi.

Türkiye'ye gelen turist sayısı

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'dan 1 milyon 541.458, Ukrayna'dan 1 milyon 212.644 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Fransa, Hollanda, Yunanistan da 500.000'in üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler oldu.

ANTALYA ZİRVEDE

Yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller incelendiğinde, en fazla ziyaretçi 9 milyon 255.267 kişi ile Antalya'ya geldi. Antalya'yı, 9 milyon 8.643 kişi ile İstanbul takip etti.

Türkiye'ye gelen turist sayısı

Bir başka ifadeyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 63'ü Antalya ve İstanbul'u tercih etti. Söz konusu dönemde Edirne'ye 2 milyon 703.643, Artvin'e 2 milyon 285.231, Muğla'ya 1 milyon 973.226, İzmir'e 722.671, Ağrı'ya 458.725, Ankara'ya 429.263 ve Van'a 362.948 ziyaretçi geldi.

Türkiye'ye gelen turist sayısı

40 MİLYONA YAKLAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017'nin yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyle tamamlanacağını düşündüğünü bildirdi.

Bu yılın turizm sektöründe tekrar bir çıkış yılı olduğunu vurgulayan Ayık, şunları kaydetti: "Bu çıkışı bir şekilde sağlamış olduk. Rakamlar memnun edici. Şimdi 2018'e bakıyoruz. Erken rezervasyon dönemi başladı. Avrupa'dan gelen ilk veriler oldukça iyi. Konjonkterel bir sıkıntı yaşanmazsa 2018'in bu yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İspanya başta olmak üzere rekabet edilen ülkelerle geçen yıllardan kaynaklanan açığın kapatılması gerekiyor. 2018 hedefimiz turizmde en yüksek rakamları gördüğümüz 2014'ü tekrar yakalamak. Yani 2018'de Türkiye geneli yabancı ziyaretçi sayısında 40 milyona yaklaşmayı hedefliyoruz. Antalya için hedef ise 12,5 milyon yabancı turist. Rakiplerle arayı açmamak için bu rakamları yakalamamız gerekiyor."

Türkiye'ye gelen turist sayısı


İlginizi Çekebilir
Kerkük petrolünün İran'a akması için ilk adım
Irak, Kerkük petrollerinin İran'a taşınması konusunda anlaşma imzaladı. Petrol ihracatı yakında başlayacak.
Trabzon 11 ayda 2 milyon turisti ağırladı
Doğu Karadeniz'in tarih, deniz, dağ ve yayla turizmi açısından en zengin illerinden Trabzon'u, yılın 11 ayında 2 milyon 125 bin kişi ziyaret etti.
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda sorun çıkaran Almanlara, "kendi ayaklarına sıkıyorlar" uyarısında bulundu.
Kredi borcundan yasal takibe girenlerin sayısı azaldı
İlk on ayda bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

22
Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

15
İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

144
Hadise'den estetik iddialarına yanıt

Hadise'den estetik iddialarına yanıt

32
CHP'de gündem Battal İlgezdi

CHP'de gündem Battal İlgezdi

99
İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

11
6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM