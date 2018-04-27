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Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist Türkiye'ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur" dedi.

AA | 27.04.2018 - 15:25..
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Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu protokol imza törenine katıldı. Numan Kurtulmuş, yeni dönemde turizmin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için önemli bir sektör haline geldiğini söyledi.

Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

"TURİZM TÜRKİYE'NİN STRATEJİK SEKTÖRÜDÜR"

Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki 10 yıllarda, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi turizm olacağı aşikardır. Daha önce yaptığımız Turizm Şurası bize çok önemli perspektifler kazandırmıştır. Turizm, Türkiye'nin stratejik bir sektörüdür. Allah'a şükür bu konuda önemli bir ivme kazandık. Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye'nin cari açığı da düşmeye devam edecektir.

Geçtiğimiz yıl resmi rakamlarla 47,1 milyar dolarlık cari açığa sahip Türkiye. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı-yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatacak gücü yetecek bir sektör olacak" dedi.

Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

"BU YIL 40 MİLYON TURİST HEDEFLİYORUZ"

Bakan Kurtulmuş, geçen yılki 26 milyar dolarlık turizm gelirini bu yıl 32 milyar dolara çıkaracaklarını belirterek şöyle devam etti: "İnşallah 40 milyon turist hedefliyoruz. 2023'te de bu sayının 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm gelirine Türkiye olarak ulaşacağımızı ümit ediyorum. Rakamlar bizi ümitlendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda zor süreçlerden geçtik. Sadece Türkiye içerisinden değil, Türkiye çevresindeki siyasi türbülanslar Türkiye turizmini etkiledi. Bundan dolayı turist sayısında düşüşlere şahit olduk. Ama çok şükür 2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yılı oldu, 2018 çok daha kuvvetli olacak" şeklinde konuştu.

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