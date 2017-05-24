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Türkiye'ye gitmek isteyince gözaltına aldılar

Gözaltına alınan 37 yaşındaki şüphelinin kimliği açıklanmazken, olayın Manchester Arena saldırısıyla bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

24.05.2017 - 11:18
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İngiltere'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin, terörle mücadele kanunu kapsamında başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda uçağa binerken, gözaltına alındığı İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard tarafından duyuruldu.

İKİ ADRESTE ARAMA YAPILDI

Scotland Yard tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin Suriye’ye seyahatle ilgili kısıtlamalar kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin, Londra’nın kuzeyinde yer alan, şüpheliyle bağlantılı iki adreste arama yaptığı bildirildi.

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