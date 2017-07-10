Türkiye'ye ilk beş ayda 8.76 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Mayıs ayında gelen yabancı sayısı 2 milyon 890 bin yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye geldi; bu kişilerden yüzde 1.65’ini oluşturan 48 bin kişi Türkiye'yi günübirlikçi olarak ziyaret etti.

ANTALYA ZİRVEDE

Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları sıralamasında Antalya yüzde 36.27’yi oluşturan 1 milyon 48 bin kişi ile birinci olurken, İstanbul yüzde 28.74’ü oluşturan 831 bin kişi ile ikinci sırayı aldı.

İllere göre sıralama şöyle:

1-Antalya yüzde 36,27 (1,048,195 kişi)

2-İstanbul yüzde 28.74 (830,688 kişi)

3-Artvin yüzde 8.48 (244,958 kişi)

4-Muğla yüzde 8.17 (236,173 kişi)

5-Edirne yüzde 8.07 (233,357 kişi)

İLK BEŞ AYDA YÜZDE 5.55 ARTIŞ

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.55 artış görüldü. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye 8 milyon 763 bin yabancı ziyaret etti. Bu kişilerin yüzde 1.14’ünü oluşturan 99 bin 900’ü günübirlikçilerden oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının yer aldığı iller sıralaması şöyle oldu:

1-İstanbul yüzde 40.65 (3,561,811 kişi)

2-Antalya yüzde 20.81 (1,823,577 kişi)

3-Edirne yüzde 10.65 (933,024 kişi)

4-Artvin yüzde 10.50 (919,745 kişi)

5-Muğla yüzde 3.66 (321,138 kişi)

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

2017 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 21.06’yı oluşturan 608 bin ziyaretçi ile birinci, Almanya yüzde 10.21’i oluşturan 295 bin ziyaretçi ile ikinci, Gürcistan yüzde 8.15’i oluşturan 235 bin ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı İngiltere (Birleşik Krallık) ve Bulgaristan izledi.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’yi en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 10.59 ve 928 bin kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 999 ve 875 bin ile ikinci ve Almanya yüzde 9.86 ve 864 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Bulgaristan izledi.

Geçici verilere göre: 2017 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.18 ve 1 milyon 311 bin kişi ile artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 0.93 ve 1 milyon 216 bin kişilik artış kaydedildi.