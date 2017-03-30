Türkiye ilk yerli dizel motorunu üretti

Yüzde 100 yerli sermayeli Türk markası TÜMOSAN, Türk mühendisinin ve Türk sanayisinin gücünü yeni tasarımı dizel motoru ile ortaya koydu.

Albayrak Grubu'nun sanayi devi şirket, Türkiye'ye bu anlamda ilk yerli dizel motorunu hediye etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

BİRİKİMİNİ KONUŞTURDU

Motor üretimindeki 40 yılı aşkın tecrübesiyle 45-185 BG aralığındaki dizel motor üretimine devam eden TÜMOSAN, dünyada dizel motor teknolojilerindeki gelişmeler ile firma ve ülkemizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak 2012 yılında TÜBİTAK destekli “Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirme” projesini başlatmıştı.

5 YILLIK ÇALIŞMA

Türkiye'nin yakından takip ettiği proje için yapılan samimi çalışmalar 5 yılda meyvelerini verdi. Dünyada dizel motorlarda kullanılan en son teknoloji olan yüksek basınçlı püskürtme-yanma teknolojisine (Common Rail) sahip motor ailesi geliştirme hedefi için çalışan Türk mühendisler, yüksek basınç artış oranlı turboşarj ve milli olarak geliştirilecek elektronik kontrol ünitesine sahip 155 beygir gücünden 1000 beygir gücüne kadar geniş bir yelpazede modern bir motor ailesinin ilk iki üyesini tamamladı.

İLK ATEŞLEMESİ BAŞARIYLA YAPILDI

Proje kapsamında sıralı 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6.8 litre yeni tasarım motorunun prototipinin imalatı ve ilk ateşlemesi 2016 yılında başarı ile gerçekleştirildi. Bu motor ailesinin 4 ve 6 silindirli ilk iki üyesinin performans ve kalibrasyon çalışmaları devam ediyor. 4 silindirli 5.2 litre ve 6 silindirli 7.8 litre versiyonlarının tasarım ve analiz çalışmalarını da Türk mühendisleriyle sürdürüyor.

SIRADA 6 VE 10 SİLİNDİRLİ VAR

Projenin devamında ise şirket, sıralı 6 silindir 9 litre ile V tipi 8 ve 10 silindirli dizel motorlarla 450-1000 BG aralığında ticari ve askeri ihtiyaçlara cevap verecek ürünlere ilişkin çalışmalar başlatmayı planlıyor. TÜMOSAN'ın bu hamlesiyle Türkiye, yeni motor ailesi ile dizel motor teknolojisinde, dünyadaki diğer dizel motor teknolojisine sahip ülkelerle rekabet imkanı elde edecek.

DIŞARIYA BAĞIMLILIK AZALACAK

Dışarıya bağımlılığı azaltacak hamle İstanbul Topkapı Ar-Ge kompleksinde ekibinin çoğunluğunu doktora ve yüksek lisans seviyesindeki mühendislerden oluşan genç kadrosuyla Türkiye'deki pek çok ilki başarmış olan TÜMOSAN, yeni geliştirdiği motorlarla ve diğer projelerle ülkemizin sanayisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Gelişmesine alan açan, motor gibi kritik bir konuda ülkemizin dışa bağımlılığını azalmak amacıyla çalışıyor. Yerli imkânlarla Konya fabrikasında sürdürdüğü Traktör ve Motor imalatı, yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve bu ülkenin işçi ve mühendisinin gücü ile TÜMOSAN, bir yandan da Türkiye'ye gelen yabancı kaynaklı üreticilerle rekabet ediyor. Bu mücadele; Türkiye'nin tarıma dayalı ekonomisinin ve motora ihtiyaç duyan denizcilik, jeneratör ve otomotiv gibi sektörlerinin yurt dışı bağımlılığını azaltıyor. Şirket, bu milli hamleler sayesinde Türkiye'yi teknolojileri ithal eden konumdan ihraç eden konuma yükseltmeyi hedefliyor.