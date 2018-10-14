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Türkiye'ye IMF'de İcra Direktörlüğü görevi verildi

Bakan Albayrak, Türkiye’nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini devraldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 09:44..
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IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için bulunduğu Bali'de önemli görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Bali'de, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük" ifadelerine yer verdi.

İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ

Bakan Berat Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye'ye IMF'de İcra Direktörlüğü görevi verildi

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