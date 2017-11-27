Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır

Mısır'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen kanlı saldırıdan sonra ülkede Türkiye'ye karşı kirli bir karalama kampanyası başlatıldı.

ÖRGÜTE EN AĞIR DARBELERİ TÜRKİYE VURDU

Bazı televizyon kanalları, terör örgütü DEAŞ'a karşı en büyük darbeleri vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terör destekçisi olarak gösterme küstahlığında bulundu.

305 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıdan sonra Mısır'da yaşananları köşesine taşıyan Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, ne yapılmak istendiğini analiz etti.

TÜRKİYE'YE KARŞI AYAKLANMA İSTİYORLAR

Mısır'da ajanlık suçlamasıyla gözaltına alınan 29 kişiyi işaret eden Işık, darbeyle iktidara gelen yönetimin basın üzerinden tüm Arap dünyasını ayağa kaldırıp Türkiye'yi darbeye teşebbüsle suçlamaya çalıştığını yazdı.

"AVRUPA VE AMERİKA'DAN SONRA..."

"Anlaşılan o ki, uzun süredir Avrupa’da sistemli bir şekilde devam ettirilen, Zarrab davasıyla Amerika’ya sıçratılan Türkiye aleyhindeki kampanya bir şekilde Arap dünyasına sıçratılmaya çalışılıyor." diyen Candaş Tolga Işık, Türkiye'nin bu iftiraya en sert biçimde cevap vermesi gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE ALEYHTARI YENİ BİR CEPHE"

Işık, yazısını "Mısır’daki darbe artığı yönetimin kurduğu bu tezgahın amacı Arap coğrafyasında yeni bir Türkiye aleyhtarı cephe açmaktır." diye bitirdi.