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Türkiye'ye karşı başlatılan saldırıya Fitch de katıldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme oranlarının tek haneye düşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 07:38..
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Türkiye'ye karşı başlatılan saldırıya Fitch de katıldı

Amerika, Türkiye ekonmisine karşı açık bir saldırı başlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, millet yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurmaya başladı.

Papaz Brunson'un serbest kalması için saldırılarına devam eden Amerikalılar, şimdi de kredi derecelendirme kuruluşlarını devreye soktu.

Amerika merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'yle ilgili büyüme tahminini açıkladı.

BÜYÜME TAHMİNİ

Buna göre; Fitch, ekonomik büyümenin 2019’da yüzde 1.2’ye gerileyeceğini ve enflasyonun en azından 2020 sonuna kadar tek haneye çekilmesinin mümkün olmayacağını bildirdi.

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