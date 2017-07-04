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Türkiye'ye mülteciler için '3 milyar euro daha verilsin' önerisi

AB Komisyonu‘nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Öttinger, gelecek yıl Türkiye ile mülteci anlaşmasının uzatılmasından yana olduğunu belirtti

04.07.2017 - 09:37
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Türkiye'ye mülteciler için '3 milyar euro daha verilsin' önerisi

türkiye

Günther Öttinger, yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl Türkiye ile AB arasında ek bir anlaşma imzalanması taraftarıyım. Bu, insan kaçakçılarının daha fazla para için mültecileri Avrupa'ya kaçırmalarına şans tanımamak adına elzem" şeklinde konuştu.

Die Welt gazetesine konuşan Öttinger, böylece Türkiye'ye daha fazla ödeme yapılmasının gerekeceğini söyledi.

"3 MİLYAR EURO DAHA ÖDENSİN"

Öttinger, "Türkiye'deki 3 milyona yakın mültecinin yeterli şekilde desteklenebilmesi için, ek anlaşma çerçevesinde şu ana kadar öngörülen 3 milyar euroya bir 3 milyar euroluk daha mali yardım kararlaştırılmalı. Bu paranın önemli bir bölümü AB bütçesinden gelmeli." dedi.

AB geçen yıl Türkiye ile AB'ye kontrolsüz göçü engelleyebilmek için bir mülteci anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye 2016-2017 yıllarında mali destek de öngörülüyordu.

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