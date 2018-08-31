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Türkiye'ye sızmaya çalışan 4 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'tan topraklarımıza girmeyen çalışan 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile öldürüldü.

DHA | 31.08.2018 - 00:45..
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İnsansız Hava Aracı, Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup terörist tespit etti. Yapılan hava harekatı ile Kuzey Irak sınırında 4 terörist öldürüldü.

KONUMLARINDA VURULDULAR

Hakkari Valiliği, Kuzey Irak sınırında yapılan hava harekatı hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, "4 PKK'lı terörist Yüksekova İlçesi Dibecik Bölgesine sızma girişiminde bulundu. Söz konusu teröristler İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Yer ve konumları belirlenen teröristler, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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