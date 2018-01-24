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Türkiye’yi duygulandıran askerin babası: Kalbindekini söylemiş

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu'nda “Beklemesinler, bu vatanı bölemezler.” sözleriyle herkesi duygulandıran Mehmet Kuzu'nun ailesi oğullarının dönmesini dört gözle bekliyor.

İHA | 24.01.2018 - 10:10..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında kara harekatına katılan 26 yaşındaki Mehmet Kuzu, söylediği sözlerle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Mehmet Kuzu, Ankara’nın Etimesgut Zırhlı Birliklerde acemi birliğini yaptıktan sonra usta birliği olarak Edirne’nin Süloğlu ilçesine gitti. Usta birliğinde vatani görevini yapan Kuzu, daha sonra sözleşmeli uzman çavuş oldu.

Türkiye’yi duygulandıran askerin babası: Kalbindekini söylemiş

"BEKLEMESİNLER" DEMİŞTİ

4 buçuk yıldır görevini sürdüren Mehmet Kuzu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ operasyonu kapsamında kara harekatına katıldı.

Afrin operasyonunu takip eden bir televizyon kanalı muhabiri, cepheye giden Uzman Çavuş Mehmet Kuzu’ya tankın üzerindeyken "İstikamet neresi?" diye sorunca ’Kızıl Elma’ cevabını aldı. "Ailene bir mesajın var mı?" sorusuna ise “Beklemesinler, bu vatanı bölemezler.” karşılığı verdi. Kuzu’nun bu sözleri tüm Türkiye’yi duygulandırdı.

Mehmetçik: Bu vatanı kimse bölemez - VİDEO

"DÖNMEK DE VAR DÖNMEMEK DE"

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ikamet eden kahraman askerin babası Cemil Kuzu, "Mehmet ilk Ankara Etimesgut’ta acemi asker olarak göreve başladı. Usta birliğine Edirne Süloğlu’na gitti. Oradan sözleşmeli uzman olarak Ankara’ya gitti. 2 amcasının sayesinde sözleşmeli oldu. Şuanda da uzman olarak devam ediyor. Beklemesinler mesajı gönderdi bize. Biz ülke olarak dini konularda Allah’a şükür bilinçliyiz. Dönmek de var dönmemek de var.

"KENDİ KALBİNDEN GEÇEN ŞEYİ KONUŞTU"

Hepsine hazırlıklı olsunlar dedi. Bu hissedilir bir durum değil. Kendi kalbinden geçen şeyi konuştu." dedi.

Türkiye’yi duygulandıran askerin babası: Kalbindekini söylemiş

"KIZIL ELMAYI DUYURMUŞ OLDU"

Baba Kuzu, oğlunun istikamet Kızıl Elma söylemine ilişkin de "Kızıl Elma’yı çocukluğundan beri görüştüğü arkadaşlarından ve liderlerimizin de dile getirdiği Mehmet’in de hedeflediği bir konuydu. Bunu bilinçli olarak söyledi. Kalbindekini söylemiş. Bunu da tüm Türkiye’ye bilmeyenlere duyurmuş oldu." ifadelerini kaydetti.

"AFRİN'İ TEMİZLESİNLER DÖNSÜNLER"

Mehmetçik'in annesi Ümmehan Kuzu ise, çok duygulu olduğunu ifade ederek harekatta görev yapan tüm askerlere, "Afrini temizlesinler, dönsünler diyorum." şeklinde seslendi.

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