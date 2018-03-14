taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8708
EURO
4,7971
ALTIN
164,85
PETR
64,7100

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

ABD'nin Körfez Krizi çıkarttırdığı BAE, yeni talimat ile gözünü AFrin'deki operasyona dikti. Türkiye hakkında yaptığı iftira dolu açıklamalara, "BAE'nin Türkiye ile çatışacak gücü yok" cevabı verildi.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 02:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı bitirmesi için son olarak BAE devreye girdi. Arap ülkelerini Türkiye'ye karşı tutum sergilemesi için kışkırtıcı açıklamalarda bulunan BAE Dışişleri yetkilisine cevap gecikmedi.

Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını iddia eden BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş'a cevap Ahmet Uysal'dan geldi. Rus basınına konuşan Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Körfez ülkeleri politikacılarının Batı politika adamlarının ağzıyla konuştuğunu söyledi.

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi


"BATI ÜLKELERİ VE İSRAİL KENDİ ÇIKARLARINI GÜDÜYOR"

BAE gibi Körfez ülkelerinin Ortadoğu politikasında büyük rol oynamadığını dile getiren Ahmet Uysal, "Sıkça Körfez ülkeleri politikacılarının ağzıyla aslında Batı politika adamları konuşuyor, ki onlar gerçekten Ortadoğu'daki çatışmaların çözümünü düşünmüyor. Batı ülkeleri ve İsrail, kendi çıkarlarını güdüyor. Bunu bilen Ankara politikasını izlemeye devam edecek ve Afrin'deki terörle mücadele operasyonunu sürdürecek. Yani BAE'li bakanın açıklaması hiçbir şey değiştirmeyecek" yorumunda bulundu.

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

"TÜRKİYE'YLE ÇATIŞACAK GÜÇLERİ YOK"

BAE ile Türkiye arasındaki gerilimin enformasyon alanı dışına çıkmayacağını söyleyen Uysal, "Çünkü BAE'nin medya dışında hiçbir şeyi yok. Türkiye'yle çatışmak için gerçek gücü yok. BAE'nin kendiliğinden konuşmadığını anlamak gerekiyor. Bu rüzgar İsrail ve barış ile güvenliğe ilgi duymayan diğer ülkelerden esiyor" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya'da 60 DEAŞ militanı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'da yapılan DEAŞ operasyonunda 60 kişinin yakalandığını açıkladı.
ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı
Minnesota'da geçen yılın ağustos ayında bir camiye bombalı saldırı düzenledikleri için mahkemeye çıkartılan 4 kişi tutuklandı.
Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sudan'da 5 milyondan fazla kişinin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in, isyanı desteklemeyen Şeyh Hüseyin'i İngilizlerin oyunuyla öldürdüğünü anlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

48
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

11
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

17
Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

6
Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

7
Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

3
ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM