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Türkiye'yi internetle tanıştıran Mustafa Akgül vefat etti

Türkiye'de internetin babası olarak bilinen Mustafa Akgül hayatını kaybetti.

AA | 14.12.2017 - 10:09..
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  2. Teknoloji

Türkiye'nin internet ile tanışmasında önemli katkıları olan Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti.

Cenazesi, 15 Aralık Cuma günü ikindi namazını müteakiben Doğramacızade Ali Paşa Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türkiye'yi internetle tanıştıran Mustafa Akgül vefat etti

"HİZMETLERİYLE HEP ANILACAK"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Akgül'ün vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, Akgül'ün alanında uzman, dünyaca ünlü çalışmaları olan saygın bir bilim adamı olduğunu, Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade etti.

Atalar, "Hocamızın yaptığı çalışmalar, internet ve bilişim konusunda yaptığı hizmetler Türkiye tarafından her zaman anılacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi internetle tanıştıran Mustafa Akgül vefat etti

İLK BASILI İNTERNET KİTABI

Akgül, 10 Mayıs 1948 tarihinde doğdu, 1970'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden, 1974 ODTÜ Matematik Bölümü'nden mezun oldu, 1981'de Waterloo University'den (Kanada) Combinatorics and Optimization üzerine doktora derecesini aldı.

İnternet Kurulu, Kamunet Teknik Kurulu, TOBB Sektör Kurulu üyelikleri ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan Akgül, İnternet Teknolojileri Derneği ve Linux Kullanıcıları Derneği başkanlık görevlerinde de bulundu.

İnet-tr İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet Haftası'nı düzenleyen ekibin başında yer alan Akgül, ilk basılı Türkçe internet kitabı olan "İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları"nın yazarıydı.

University of Delaware ve North Carolina State University'de misafir hocalık yapan Akgül, 1987'den beri Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışıyordu.

Türkiye'yi internetle tanıştıran Mustafa Akgül vefat etti

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