Trump’a inat Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray, Türkiye'nin şiddeti tırmandırdığını öne sürdü.

SAVAŞ UÇAKLARI MÜNBİÇ'TE PKK MEVZİLERİNİ VURDU

Amerikalıların beslediği terör örgütü YPG’nin Münbiç’teki silah depoları bir bir yok ediliyor. Türk jetlerinin, Münbiç'teki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini vurduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY "KAYGILIYIZ" DEDİ

Trump ile yapılan görüşmenin ardından Beyaz Saray, Erdoğan'a n iletildiği belirtildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın iki ülkenin Suriye'deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.

Diğer yandan Trump, Türk-Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye'nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

TÜRKİYE'NİN ÜSLUBU YANLIŞMIŞ

Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Trump, Türkiye'nin yıkıcı ve yanlış üslubu ve Olağanüstü Hal koşullarında tutuklanan ABD vatandaşlarının durumuyla ilgili kaygısını iletti" ifadeleri yer aldı.