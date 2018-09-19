Türkiye'yi Turkey Home'dan yakından takip ediyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası alandaki dijital tanıtım kampanyası Turkey Home'un güncel verileri yer aldı.
TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR
Bu kapsamda ağustos ayı verilerine göre, Turkey Home kampanyasıyla sosyal medya platformlarında 6,9 milyon takipçiye ulaşıldı.
Sosyal medyada turizm tanıtımı yapan organizasyonlar arasında dünyada 4'üncü sırada olan Turkey Home sadece ağustos ayında Facebook,Twitter, Instagram aracılığıyla 20 milyon kişiye erişti.