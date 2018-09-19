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Türkiye'yi Turkey Home'dan yakından takip ediyorlar

Türkiye'nin dijital tanıtım kampanyası Turkey Home, sosyal medya platformları üzerinden takip eden ziyaretçiler, Türkiye'yi tanıma fırsatını buluyorlar.

AA | 19.09.2018 - 10:02..
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Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası alandaki dijital tanıtım kampanyası Turkey Home'un güncel verileri yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Bu kapsamda ağustos ayı verilerine göre, Turkey Home kampanyasıyla sosyal medya platformlarında 6,9 milyon takipçiye ulaşıldı.

Sosyal medyada turizm tanıtımı yapan organizasyonlar arasında dünyada 4'üncü sırada olan Turkey Home sadece ağustos ayında Facebook,Twitter, Instagram aracılığıyla 20 milyon kişiye erişti.

Türkiye'yi Turkey Home'dan yakından takip ediyorlar

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