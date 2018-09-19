Türkiye'yi Turkey Home'dan yakından takip ediyorlar

1 Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar 37 yaşındaki Temel Bey sırt ağrıları için gittiği yerde çekiçle kemiklerine vurularak tedavi edilmeye çalışıldı. Doktorları yürüyemez hale gelen Temel'e "Felç kalma riskin var" dedi.

2 THY Kabin Memurlarından örnek davranış Zürih- İstanbul seferinde THY Kabin Memurları; uçak korkusu olan otizm hastası Tuğçe için özel hazırladıkları pastayı kesti.

3 Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim Bedelli askerlik için yapılan düzenlemeler ve celp dönemleri açıklanmaya devam ederken, ilk giden askerlerden biri olan Erdi Tok verilen eğitim konusunda paylaşımda bulundu.

4 Bedelli askerlik yapacaklara tavsiyeler Daha önce böyle bir deneyim yaşamadığınız için doğal olarak aklınızda çok fazla soru işareti var. Ama yapmanız gerekenler basit, haberimizi okuyun.

5 İzinsiz fotoğraf kullanımına 7 bin lira tazminat Bir bankanın reklam afişinde fotoğrafını gören üniversite öğrencisi, mahkemeye giderek 7 bin lira tazminat kazandı.

6 F.Bahçeli Kilit futbolu neden bıraktığını anlattı Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki İsveçli stoperi Kilit, doğuştan bir kalp kapakçığının eksik olduğunu ve bu yüzden futbolu bıraktığını açıkladı.