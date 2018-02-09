Türkj jetlerinin terör yuvalarını vurduğu anlar

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81 ilde günlük kiralık evlere denetleme

Dün ve bugün 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde eş zamanlı olarak, rezidans ve günübirlik kiralanan evlere yapılan denetimde 1 milyon 362 bin TL idari ceza uygulandı.