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Türkj jetlerinin terör yuvalarını vurduğu anlar

TSK'nin Afrin'e yönelik hava harekatına katılan savaş uçaklarından alınan görüntülerde, PYD/PKK hedeflerinin tam isabetle vurulduğu görüldü.

AA | 09.02.2018 - 18:09..
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Türkj jetlerinin terör yuvalarını vurduğu anlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün gece gerçekleştirdiği hava harekatında PYD/PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği anlar görüntülere yansıdı.

19 HEDEF İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Türk jetlerinin terör yuvalarını vurduğu anlar VİDEO

TAM İSABETLE VURULDU

Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

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