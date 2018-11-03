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Türkkan: CHP'nin liderlik problemi var

İP Grup Başkanvekili Türkkan, "CHP'nin kendi içerisindeki problemlerden ne ülkeye ne de belediyecilik hizmetlerine fırsat bulamıyor. CHP'nin liderlik problemi var." dedi.

AA | 03.11.2018 - 15:55..
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Türkkan: CHP'nin liderlik problemi var

Yerel seçimlere beş ay gibi bir süre kala CHP doğuda HDP ile ittifak yapmaya hazırlanırken batıda da İP ile masaya oturdu.

Ankara için ittifak masasına oturan İP, bunun karşılığıda büyükşehirlerin bir çoğunda ve bazı ilçelerde CHP adaylarını destekleyecek.

Görüşmeler devam ederken Kırklareli'nde İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP'nin lider problemi olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlere parti olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını, Kırklareli'nin de hizmet almak için en müsait illerden biri olduğunu anlatan Türkkan, Kırklareli'nin şu an belediyecilik hizmetlerinde çok şansız olduğunu savundu.

"CHP'NİN SORUNU ASLINDA KENDİSİ"

Türkkan, Kırklareli'nin CHP döneminde yeterli hizmeti alamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kırklareli de Cumhuriyet Halk Partisi konusunda yıllardır ısrar ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu aslında kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki problemleri aşamadığı için ne belediye başkanı ne de milletvekili bölgesine hizmet etme fırsatı bulamıyor.

Türkkan: CHP'nin liderlik problemi var

"KIRKLARELİ YAPTIĞI BU YANLIŞLIKLARIN FARKINA VARACAKTIR"

Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki problemlerden ne ülkeye ne de belediyecilik hizmetlerine fırsat bulamıyor. Girdiğimiz süreçte de halen devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen bir liderlik problemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen bölgelerde onun adamı, bunun adamı, şunun adamı problemleri var. Dolayısıyla bu problemlerle seçime giden bir partinin seçilen belediye başkanının bölgeye hizmet etme şansı hiç yok.

Bugüne kadar olduğu gibi. Ben onu umuyorum ki Kırklareli geçmişte yaptığı bu yanlışlıkların artık farkına varacaktır."

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