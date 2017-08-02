Türkler ABD'yi en büyük tehdit olarak görüyor

PEW araştırma enstitüsü, dünya genelinde yaptığı bir ankette dünya kamuoyunun tehdit algılamasını araştırdı.

Enstitüsünün 38 ülkede toplam 42 bin kişinin katılımıyla yaptığı anket, dünya genelinde DEAŞ ve küresel ısınmanın güvenliği tehdit eden başlıca unsurlar olarak algılandığını ortaya koydu.

DEAŞ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞI ÇEKİYOR

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, başta Avrupa ve ABD başta olmak üzere 18 ülkede DEAŞ en büyük tehdit olarak görülüyor. İklim değişikliği öncelikle Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde başlıca endişe kaynağını oluştururken, iklim değişikliğinin en büyük tehlike olarak görüldüğü ülkelerin başında yüzde 89'luk oranla İspanya geliyor.

ALMANLAR YÜZDE 77 DEAŞ DİYOR

Washington'da sonuçları açıklanan ankete göre Almanların yüzde 77'si DEAŞ'in güvenliği tehdit eden en büyük tehlike olduğu görüşünde.

İkinci sırada yüzde 66'lık oranla siber saldırılar, üçüncü sırada ise yüzde 63 oranıyla iklim değişikliği geliyor.

ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tehdit sıralaması ülkelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre Türkiye'deki tehdit algısı dünya ortalamasından farklı.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 72 ABD'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Ankete göre Türkiye'de halkın yüzde 72'si ABD politikaları ve etkisini en büyük tehdit olarak görüyor.

DÜNYA EKONOMİSİNİN DURUMU

Yunanların yüzde 88'ini, Venezüellalıların ise yüzde 56'sını en çok dünya ekonomisinin durumu endişelendiriyor.

Polonyalı ve Macarların üçte ikisi Irak ve Suriye gibi ülkelerden Avrupa yönündeki göçü endişe kaynağı olarak görüyor. Mülteci krizini en önemli güvenlik tehdidi addeden Almanların oranı ise yüzde 28.