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Türkler Dünya RoboCup Şampiyonası'na damga vurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın desteklediği "T3/0008 Yıldız" takımı Dünya RoboCup Şampiyonası'nda 5 ayrı dalda birincilik ödülü aldı.

31.07.2017 - 16:05
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, robotik ve yapay zeka alanında dünyanın önemli bilimsel yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve 21'incisi bu yıl Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen Dünya RoboCup Şampiyonası'na, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın teknoloji takımları damgasını vurdu.

Türkler Dünya RoboCup Şampiyonası'na damga vurdu

1997 yılından bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve alanında dünyanın saygın bilimsel organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya RoboCup Şampiyonası, futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşuyor.

Yarışmanın gerçek robot ligi, geliştirilen robot ve yöntemlerin gerçek ortamlarda test edilmesine olanak sağlarken; yarışmanın diğer bir dalı olan simülasyon ligi daha karmaşık algoritmaların birden fazla robotla test edilebileceği bir platform sunuyor.

Türkler Dünya RoboCup Şampiyonası'na damga vurdu

ÜÇ BİN KİŞİ KATILDI

Yarışmanın arama kurtarma liginde, 40'tan fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı yarışırken, "T3/0008 Yıldız" takımı geliştirdiği iki robotu ile aralarında Japonya, Almanya, ABD ve Tayland gibi ülkelerin MIT, Darmstadt Üniversitesi, North Bankong Üniversitesi gibi önemli üniversitelerinden 23 takımı geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı.

YARIŞMA TARİHE GEÇTİ

Yarışmaya katıldıkları robotları ile 4 ayrı kategoride daha ödüle layık görülen "T3/0008 Yıldız" takımı, yarışma tarihinde de bir ilki gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkler Dünya RoboCup Şampiyonası'na damga vurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Sırma Yavuz, Doç. Dr. M. Fatih Amasyalı, Yrd. Doç. Dr. Erkan Uslu, Arş. Grv. Furkan Çakmak, Arş. Grv. Nihal Altuntaş ve lisans öğrencileri Salih Marangoz, Mustafa Burak Dilaver, Azad Yaşar, Numan Keskin ve Kutay Yılmaz’dan oluşan" T3/0008 Yıldız" takımı 2 ayrı robotu ile katıldığı yarışmalarda, tarihi bir başarı göstererek toplamda 5 ayrı dalda ödül aldı.

Türkler Dünya RoboCup Şampiyonası'na damga vurdu

Yarışmanın gerçek robot ligi ayağında, "En İyi Keşif Robotu", "En İyi Otonom Robot", "En İyi Dış Alan Robotu" ve "En İyi Küçük Keşif Robotu" ödüllerini kazanan takım, ayrıca yarışmanın simülasyon arama kurtarma ligi ayağında "Sanal Robotlar Yarışması Birinciliği" ödülüne layık görüldü.

BİR TÜRK TAKIMI DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın desteklediği bir diğer Türk takımı olan ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora öğrencisi Okan Aşık'ın yer aldığı "T3/0004 RoboAKUT" ise "Kurtarma Simülasyon Ligi" kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı.

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