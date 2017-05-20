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'Türkler İncirlik karşılğında 80 FETÖ'cüyü istiyor'

Alman vekillerin İncirlik'i ziyareti için FETÖ'cülerin iadesinin istendiğini anlatan Alman Dışişleri Bakanı, 'bu kabul edilemez' dedi.

20.05.2017 - 10:16
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'Türkler İncirlik karşılğında 80 FETÖ'cüyü istiyor'

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Washington ziyareti sırasında ünlü düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde (CSIS) yaptığı konuşmada Türkiye ile İncirlik gerilimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlk kez Türkiye ile gerilim konusunda bu kadar açık ve sert konuşan Gabriel, “Erdoğan’ın hükümeti, bize ‘Eğer iltica başvurusunda bulunanları bize iade ederseniz, evet işte o zaman milletvekilleriniz Alman askerlerini ziyaret edebilir’ dedi. Bu kanunlarımızın, anayasamızın ihlalidir, böyle bir şey yasak.” diye konuştu.

Rakam verdi: 80

Gabriel, Almanya’da iltica hakkı tanınanların sayısına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Gabriel, “Yaklaşık 450 iltica başvurusunda bulunan var. 80 kişiye iltica hakkı tanındı. Şimdi Türk Hükümeti bizden bu kişileri, hapsedilmeleri için, Türkiye’ye vermemizi istiyor. Bu bir NATO müttefikinin diğer bir NATO müttefikine şantaj uyguladığı bir durumdur. Bu kesinlikle mümkün değil” dedi. Alman Bakan Gabriel’e Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Almanya İncirlik’ten çıkmak isterse kendileri bilir, onlara yalvaracak değiliz.” şeklindeki açıklaması da soruldu.

Gabriel, “İşte bu sorunla baş etme şekilleri bu” dedi ve hem kendisinin hem Başbakan Angela Merkel’in defaten, kapalı kapılar ardında, Türk tarafına durumun ciddiyetini aktarmaya çalıştıklarını anlattı. Gabriel, “Türk tarafına ‘Bu çok tehlikeli bir durum, lütfen bu ordunun Federal Meclis denetimi altında bir ordu olduğu gerçeğini hafife almayın, karar mercii Federal Meclis’ sözleriyle anlatmaya çalıştık. Sonra çıkıp açıkça, kamuoyu önünde, iltica yasalarımızı değiştirmediğimiz müddetçe ziyaret izni vermeyeceklerini açıkladılar. Bu imkânsız. Arkadaşım Çavuşoğlu’nu aradım, ‘Sorunu çözelim’ dedim ve yanıtı ne yazık ki işte sizin ifade ettiğiniz gibi oldu.”

AWACS TARTIŞMASI

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, NATO misyonu kapsamında Konya’da konuşlanmış AWACS’ların da geri çekebileceğinin sinyalini verdi. Federal Hükümet Transatlantik İlişkiler Koordinatörü ve Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, “Bunu yanlış buluyorum. Konya’da bütünleşmiş bir NATO misyonu söz konusu, Alman AWACS keşif uçakları farklı ülkelerin kurduğu ekiplerce kullanılıyor. Almanya bu misyondan geri çekilirse, bu sorun yaratabilir.” dedi.

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