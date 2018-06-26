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Türkler iş değiştirmeyi sevmiyor

4 ülkeden 18 ile 65 yaş arası kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, Türkiye yüzde 16 oran ile iş değiştirme eğilimi en düşük ülke oldu.

İHA | 26.06.2018 - 09:35..
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Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, haftada 24 saatten fazla çalışan kişilerin değiştirme eğilimini ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Randstad Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırma Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye yüzde 16 oran ile iş değiştirme eğilimi en düşük ülke oldu.

ANCAK TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bunun yanı sıra Türkiye’deki çalışanların yeni bir iş arayışına girmekten çekindikleri anlaşılırken ancak bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebilecekleri açıklandı. Veriler 2018 yılının ikinci çeyreği baz alınarak hazırlandı.

SOSYAL MEDYADA ETKİLEŞİM KURMADA DA DÜŞÜK ORAN

Çalışanların iş arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden etkileşim kurma oranı da dünya genelinde yüzde 61 iken, Türkiye bu ortalamanın çok üstünde yer alarak yüzde 82 seviyelerini buldu. Türk çalışanların yöneticileri ile olan etkileşimi ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Türkler iş değiştirmeyi sevmiyor

İŞİNDEN MEMNUNİYETSİZ İNSAN FAZLA

Raporda, çalışanların işlerine olan memnuniyet seviyelerine de bakılırken, yüzde 84 ile Meksika işinden en az memnuniyet duyarak listesinin en üstünde yer aldı. Türkiye ise yüzde 75 oranında işinden memnuniyetsiz olurken, Japonya yüzde 50 ile çalışanların işlerinden en az memnun olduğu ülkeler arasında yer aldı. Elde edilen veriler, iş değişiminin en fazla Hindistan’da olduğunu ortaya koyarken, en az Lüksemburg ve Romanya’da gerçekleştiğini tespit etti.

Türkler iş değiştirmeyi sevmiyor

Türkiye’de çalışanların yüzde 88’inin şirket içerisinde farklı yaş gruplarından olan insanların, birbirlerini ve şirketi pozitif yönde etkileyeceğini düşündüğü ortaya çıktı. Türkiye’nin yüzde 88’ini kapsayan bu düşüncenin, globalde çalışanların yüzde 86’sını oluşturduğu saptandı.

Bununla birlikte dünyada çalışanların yüzde 85’i farklı yaş grupları ile çalışmanın yaratıcı fikir ve çözümler üretmeyi sağladığını savunurken, Türkiye’de bunu savunanların oranı yüzde 92 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, Türkiye’de kendisiyle aynı yaşta veya kendinden daha büyük yöneticiler ile çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 77 olarak görüldü.

Türkler iş değiştirmeyi sevmiyor

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