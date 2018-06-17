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Türkler Kosova'da sandığa gitti

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri öncesi Kosova'daki Türk vatandaşlar sandığa gitti.

DHA | 17.06.2018 - 22:33..
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DQ

Avrupa'nın birçok ülkesindeki büyükelçilik ve başkonsolosluklarda bir hafta öncesinden oy verme işlemi gerçekleşti.

Bu kapsamda Kosova'daki Türkler, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binalarında oy kullandı. Oy verme işlemi saat 09.00'dan 21.00'e kadar sürdü.

ASKERLER DE OY KULLANDI

Kosova Barış Gücü'nde görev yapan Türk askerleri de oy kullandı. Prizren'deki başkonsolosluk binasına gelen rütbeli askerler, oylarını kullandı.


Türk askeri, 1999 yılından bu yana Barış Gücü adına Kosova'da bulunuyor.

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