Türkler Macaristan'da terör yandaşlarına geçit vermedi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bebek katili Öcalan'ın fotoğraflarıyla yürüyüş yapan PKK yandaşlarının protestosunu engelleyen Türk vatandaşlar, "YPG, PKK teröristtir" sloganları attı.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞI

Macaristan'da yaşayan terör destekçileri, ellerindeki PKK, PYD ve PYG çaputları ve terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarıya, Budapeşte'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği önünde geldi.

Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek isteyen terör yandaşları büyük bir şokla karşılaştı.

Büyükelçilik önüne gelen Türk vatandaşlar, önce sloganlar attı ardından da İstikla Marşı okudu.

"AVRUPA'DA BUNLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, "Bizler de burada 100 kişi olarak hem Büyükelçilik binasını koruma adına, hem de Afrin'deki kahraman ordumuza mesajımızı belirtmek için burada toplandık. Biz Türk vatandaşları olarak bunlara Avrupa'da izin vermemeye özen gösteriyoruz." diye sözlerini tamamladı.