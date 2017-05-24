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Türkler Miami'deki emlak sektörü geliştiriyor

Miami'ye akın eden Türkler, son 5 yılda 10 bin ev satın aldı.

24.05.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Emlak
Türkler Miami'deki emlak sektörü geliştiriyor

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, Miami'de bir konut Türkiye'deki eş değerine oranla yatırımcısına 3 kat kira getirisi sağlıyor.

Türkler Miami'deki emlak sektörü geliştiriyor

3 BİN DOLAR VE ÜZERİ KİRA GETİRİSİ

Miami'den ev alan bir yatırımcının kira geliri 3 bin dolar ve üzeri olurken Türkiye'de 350 bin dolarlık bir ev ortalama 3 bin lira kira getiriyor.

Miami'de yatırım sürelerinin geri dönüşünün de Türkiye'nin yarı zamanlı olduğu için daha çok tercih edildiğini ifade ediyor. Uzmanlar, "Kira geri dönüşünü 12-13 yılda, değer artışını da 6-7 yılda sağlayabiliyorsunuz" diyor.

Türkler Miami'deki emlak sektörü geliştiriyor

TÜRKLER BEŞİNCİ SIRADA

Miami'den ev alan Türkler listede beşinci sırada yer alırken, lüks konutta ilk üçte bulunuyor. Türkler, 2 milyon dolar ve üzeri konutları tercih ediyor.

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