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Türkler Mikonos'u birbirine kattı

Mikonos'ta çılgın eğlence yumruklu kavgaya dönüştü.

05.07.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Magazin

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Tatile gittikleri Yunanistan'ın ünlü mekanı Nammos’ta arka arkaya şampanya patlatan Türk iş adamları, ilerleyen saatlerde başka bir Türk grubuyla tartıştı. Finalde iki Türk ekip, birbiriyle yumruk yumruğa kavga etti. Mekandakiler kavgayı zor ayırdı.

MEHMET ALİ BİRAND'IN OĞLU DA PARTİDEYDİ

Merhum Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, Aykut Tarakçıoğlu, Batu Aksoy, Ekin - Erim Ekşioğlu, Nuri Has ve Eren Mengi, bayram tatili için Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'a gitti. Ekip, eğlenmek için de soluğu adanın ünlü beach'i Nammos'ta aldı.

ŞAMPANYA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan haber göre, yemekler yendi, arka arkaya şampanyalar patlatıldı.

BİRBİRLERİNİ ŞAMPANYA İLE ISLATTILAR

Ancak bir süre sonra eğlencenin dozunu ayarlamayan grup, birbirlerini şampanya ile ıslatmaya başlayınca ortam gerildi. Arka masalardaki bir grup Türk, ekibe tepki gösterdi. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Türkler Mikonos'u birbirine kattı

Türkler Mikonos'u birbirine kattı

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