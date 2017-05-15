taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.628
USD
3,5589
EURO
3,8955
ALTIN
140,92
PETR
51,8400

Türkler yeniden Rusların gözdesi olma yolunda

Rusya’da yapılan yeni bir kamuoyu araştırması Türkiye ile ilişkilere bakışın toplum nezdinde hızlı “normalleşme” gösterdiğine işaret etti.

15.05.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkler yeniden Rusların gözdesi olma yolunda

TürkRus'un aktardığı habere göre genel olarak Türkiye ile ilgili duygu ve düşünceleri “negatif” olanlar “pozitif” olanlardan hala fazla olmasına rağmen, olumlu bakış yavaş yavaş eski günlere dönme eğiliminde.

İLİŞKİLERİN KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER AZALDI

İkili ilişkilerin gergin ve düşmanlık seviyesinde olduğunu düşünenlerin oranı son bir yılda yüzde 70’den yüzde 28’e geriledi. Geçen yıl ilişkileri doğrudan “düşmanca” niteleyenler yüzde 23 iken bu yıl bu oran yüzde 4’e kadar düştü. İlişkilerinin geldiği noktayı “gergin” kelimesi ile tanımlayanlar yüzde 47’den yüzde 24’e indi.

Türkiye’ye bakıştaki bu “hızlı iyileşme” henüz Rusya halkının gözünde “dostluk” nitelemeleri için erken gözüküyor: İlişkileri “iyi komşuluk” olarak niteleyenler yüzde 8, “dostluk” olarak görenler yüzde 6, “oldukça sıcak” diye kabul edenler yüzde 5.

Türkler yeniden Rusların gözdesi olma yolunda

ERDOĞAN-PUTIN ZİRVELERİ İKİ HALKI YAKINLAŞTIRDI

Rusya halkının yüzde 49’u, mevcut zorluklara rağmen iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesiden yana olduğunu ifade ediyor. Ankara ile iyi ilişkilere karşı olanların oranı gün geçtikçe geriliyor.

Uzmanlar, Putin ile Erdoğan arasındaki zirvelerin halkın gözünde ilişkilere bakışı iyileştirdiğine dikkat çekiyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

186
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

78
Hülya Avşar yatak reklamında oynadı

Hülya Avşar yatak reklamında oynadı

52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

59
Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor

Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor

37
Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması

Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması

16
Macron'dan kıyafet açıklaması

Macron'dan kıyafet açıklaması

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM