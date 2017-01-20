Türkler Yunanistan'dan ev satın alıyor

Türkiye'de yaşanan terör olayları Türkleri komşu ülkelerden ev almaya itmeye başladı. Bu nedenle Türkler daha çok Yunanistan'dan ev almayı tercih ediyor.

Birçok ülkenin vatandaşlık verdiğini ancak Yunanistan’ın tercih edilmesinde fiyatların uygun olmasının dışında, anne baba, çocukların yanı sıra kayınvalide ve kayınpedere de oturma izni vermesinin etkili olduğunu söyleyen Cenk Tanman, “Coğrafi ve kültür olarak yakın. Bundan dolayı da tercih sebebi oluyor” dedi.

EN ÇOK ATİNA TERCİH EDİLİYOR

Türklere Türkiye sınırına yakın adalarda gayrimenkul satışının ancak kurul aracılığıyla bir yılı bulan bir süreç içinde yapıldığını bu nedenle adalardan pek satış yapmadıklarını kaydeden Cenk Tanman, yoğun olarak Atina ve çevresinde çok fazla satış yaptıklarını söyledi.

Turizm bölgesi olarak da Myconos’un tercih edildiğini ada olmasına rağmen bölgenin beyaz olmasından dolayı buradan da satış yaptıklarını söyledi. Tanman, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerden talep aldıklarını belirterek, Yunanistan’a yönlendirdiklerinin yüzde10’un gayrimenkul aldığını kaydetti.

TÜRK İNŞAAT FİRMALARI DA ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Tanman, kendisinden başka kişilerin de bu işi yapmaya başladığını söyledi. Yunanistan’ın dışında Amerika, Portekiz gibi ülkelerde gayrimenkul satmaya başladıklarını ifade eden Tanman, Yunanistan’ın daha da öne geçeceğini, hatta bazı küçük ve orta ölçekli Türk gayrimenkul yatırımcılarını da Yunanistan’a proje geliştirmesi için götürdüklerini açıkladı.

297 BİN EURO'YA MANZARALI DAİRE

Yunanistan’ın Atina şehrine bakıldığında fiyat aralığı 250 bin euro ile 300 bin euro arasında olan konutların ağırlıkla satılık olduğu görülüyor. İlanlara bakıldığında Atina merkezde yakın deniz manzaralı 122 metrekarelik bir daire 297 bin eurodan satılırken, yine Atina’da 115 metrekare 2+1 ve 25 metrekarelik terası bulunan başka bir daire ise 275 bin eurodan satılıyor. Amaliada kasabasından 35 dönüm arsa üzerinde kurulan bir villanın fiyatı ise 3.5 milyon euro.