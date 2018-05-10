Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Türkiye’de 1969 yılına kadar türk turistler hiçbir tatil köyüne gidemiyordu. Turistlerin dışında Türklerin de girebileceği ilk tatil köyü, 1969’da İzmir’de kurulan Nebioğlu Tatil Köyü’ydü.

O ZAMANLARIN EN İYİSİYDİ

İzmir’e 35 km mesafede olan Çeşmealtı mevkiinde, 50 bin metrekare saha üzerine kurulan, son derece modern tatil köyü için de 4 milyon lira harcanmıştı. O zamanlar Yakın Doğu ve Balkanların en modern tatil köyü burasıydı. Betonarme sistemle inşa edilmiş bungalov tipi yatma yerleri, kubbeli formları nedeniyle de Türkiye’deki modern mimarlığa da öncülük etmişti.

SOSYAL TESİSLER ÜST DÜZEY

3’er kişinin rahatlıkla kalabildiği tatil köyünde, kişi başına üç öğün yemek dahil olmak üzere günde 90 lira para ödüyorlardı. İçinde spor sahası, disko, kumar salonu da vardı.

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ DE BURADA ÇEKİLMİŞTİ

Eski tük filmlerinden 1977 senesinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrollerinde olduğunu Sivri Akıllılar filmi de Nebioğlu Tatil Köyü'nde çekilmişti.

2005 YILINDA HARABEYE ÇEVİRDİLER

2005 yılında yatırım firması tarafından satın alınarak 30 adet bungalov ve tesis tümüyle yıkıldı. Tesisten ancak üç adet bungalov günümüze ulaşabildi.

Yerli turiste erken rezervasyon çağrısı