taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.827
USD
4,2312
EURO
5,0524
ALTIN
179,88
PETR
77,2900

Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

Türkiye'nin ilk tatil köyü olan İzmir Çeşmealtı’ndaki Fransız Tatil köyü, Türklere ilk kez bu konseptte tatil yapabilme imkanı sunmuştu. Yabancı turistler zaten istediği gibi girebiliyordu..

Özel Haber | 10.05.2018 - 16:50..
  1. Haberler
  2. Tarih

Aybüke SENGİR / [email protected]

Türkiye’de 1969 yılına kadar türk turistler hiçbir tatil köyüne gidemiyordu. Turistlerin dışında Türklerin de girebileceği ilk tatil köyü, 1969’da İzmir’de kurulan Nebioğlu Tatil Köyü’ydü.

Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

O ZAMANLARIN EN İYİSİYDİ

İzmir’e 35 km mesafede olan Çeşmealtı mevkiinde, 50 bin metrekare saha üzerine kurulan, son derece modern tatil köyü için de 4 milyon lira harcanmıştı. O zamanlar Yakın Doğu ve Balkanların en modern tatil köyü burasıydı. Betonarme sistemle inşa edilmiş bungalov tipi yatma yerleri, kubbeli formları nedeniyle de Türkiye’deki modern mimarlığa da öncülük etmişti.

Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

SOSYAL TESİSLER ÜST DÜZEY

3’er kişinin rahatlıkla kalabildiği tatil köyünde, kişi başına üç öğün yemek dahil olmak üzere günde 90 lira para ödüyorlardı. İçinde spor sahası, disko, kumar salonu da vardı.

Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ DE BURADA ÇEKİLMİŞTİ

Eski tük filmlerinden 1977 senesinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrollerinde olduğunu Sivri Akıllılar filmi de Nebioğlu Tatil Köyü'nde çekilmişti.

Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

2005 YILINDA HARABEYE ÇEVİRDİLER

2005 yılında yatırım firması tarafından satın alınarak 30 adet bungalov ve tesis tümüyle yıkıldı. Tesisten ancak üç adet bungalov günümüze ulaşabildi.

Türklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

Yerli turiste erken rezervasyon çağrısıTürklere açık ilk tatil köyü İzmir’de açılmıştı

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Osmanlı tokadının mucitleri: Deliler
Osmanlı’nın Deliler’i, korkutucu görünüşleri, beyin patlatan tokatları ve dev silahlarıyla düşmanın psikolojisini alt üst ediyordu.
Paraşütten uçak düşüren pilot: Owen Baggett
ABD askeri pilotu Owen Baggett, paraşütüyle havada asılıyken silahını ateşlemesiyle düşman uçağını düşüren tek insan olarak bir efsane oldu.
Atatürk’ün Fikriye Hanım’a yazdığı şiir: Ümmid-i âşkım
Atatürk’ün yaveri Salih Bozok’un defterine aldığı notlar, Atatürk ve Fikriye Hanım arasındaki hüzünlü aşkın kanıtı oldu.
Hollanda’nın köle ticareti
Batı Afrika’dan başlayarak birçok ülkenin doğal kaynaklarını sömüren Hollanda, esir aldığı binlerce insanı katlederken, sağ bıraktıklarını da köle olarak kullanıyordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

142
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

325
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

144
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

166
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

104
İsrail'den İran'a yeni tehdit

İsrail'den İran'a yeni tehdit

177
YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

314
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM